A Saluzzo arrivano le musiche dei film che hanno fatto la storia

Venerdì 7 luglio alle 21.15 seconda tappa de "I Concerti della Croce Nera" a Saluzzo, nella cornice dell'omonima chiesa, con il concerto Musica e Cinema - Le ispirazioni della musica del '700 nel cinema ideato e interpretato da Claudio Gilio (viola) e Luigi Giachino (pianoforte e arrangiamenti). Le note del duo saranno accompagnate da alcune suggestive scene dei film, proiettate all'interno dell'antica Confraternita della Misericordia (Croce Nera).

IL PROGRAMMA. Tutte le arti tendono alla musica e il cinema ne è uno degli esempi più suggestivi. Con questo progetto, il duo composto da Claudio Gilio (viola) e Luigi Giachino (pianoforte e arrangiamenti) svela il dietro le quinte delle più celebri colonne sonore, da Barry Lyndon a The Mission, da Pizza Connection a Il Silenzio degli Innocenti e ancora il Vangelo secondo Matteo e La mia Africa. Il cinema è inclusione. Ha dato a tutti la possibilità di rivivere quei temi della classicità tanto cari, per esempio, a Stanley Kubrick. E così Mozart e Bach entrano a far parte di un immaginario che va ben oltre il grande schermo. Musica e Cinema è un incontro tra epoche e linguaggi che si sfiorano, si ispirano senza mai perdere la propria autenticità.

La stagione musicale de "I Concerti della Croce Nera" rientra nel progetto Voxonus Festival. A Saluzzo sono sette i concerti, da giugno a ottobre, nati dalla partnership tra Voxonus Festival e associazione Collegium Artium, con l’obiettivo di valorizzare l'oratorio della Confraternita della Misericordia di Saluzzo, meglio noto come chiesa della Croce Nera. I concerti vantano il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT e Fondazione CRC, sono organizzati in collaborazione con Rotary Club Saluzzo e godono del patrocinio di Comune di Saluzzo e Terres Monviso.

"Parlando di bellezza in ambito storico-architettonico l’attenzione non poteva che soffermarsi sulla chiesa della Croce Nera, sede prestigiosa designata per i concerti che si articoleranno in più date con varie declinazioni musicali. La programmazione intende soddisfare i gusti del pubblico coinvolgendo tutto il comprensorio. Collegium Artium ha ritrovato nell’esperienza Voxonus gli aspetti necessari alla promozione della Croce Nera come sede di arte e cultura, eventi e incontri. Da parte nostra, siamo orgogliosi di questa sinergia: troviamo l’aspetto turistico e comunitario, ma anche la volontà di portare avanti un progetto stabile in collaborazione con Comune di Saluzzo, Terres Moviso e Rotary Club". Così Claudio Gilio, direttore artistico di Voxonus Festival e presidente Orchestra Sinfonica di Savona.

Ingresso gratuito. Seguirà un rinfresco.

Posti a sedere limitati, si consiglia di arrivare mezz'ora prima dell'inizio del concerto.

Contatti: cell. 3406172142 | tel. 019824663 | mail: info@orchestrasavona.it