A Savigliano arriva la Piccola Fiera d'Estate con tantissime novità

Il Comune di Savigliano ha definito l’edizione 2023 della manifestazione “Piccola Fiera d'Estate”, in programma sabato 8 luglio, insieme a Confcommercio, Confartigianato e con la collaborazione tecnica di Trs Radio.

IMPORTANTISSIME NOVITÀ

La Manifestazione, nuova nel nome e nel format, punta ad aggiudicarsi un piccolo guinness locale: essere l'evento più lungo dell'estate – e forse dell'anno – a Savigliano.

Durante la giornata si svolgerà, secondo il format ormai consolidato, “Mestieri a cielo aperto” che giunge alla sua 27ª edizione.





VETRINA DEL COMMERCIO

Il cuore pulsante della manifestazione rimane il commercio, attraverso le esposizioni esterne dei negozi, con un’offerta sempre più qualificata ed accattivante: una vetrina per dare continuità al sistema commerciale cittadino.

INTRATTENIMENTO ARTISTICO-MUSICALE

In via Tapparelli, alle 10.30, partirà la sfilata del gruppo Sbandieratori “Principi D'Acaja” di Fossano, che dopo una prima esibizione percorrerà piazza Cesare Battisti, via Alfieri, piazza Santarosa e via Sant'Andrea, per poi ritornare il piazza Santarosa per il gran finale.

Dal fondo di via Torino, sempre alle 10.30, partirà l'esibizione della “Seven Dixie Band”, che proponendo l'atmosfera Dixieland trasformerà Savigliano in New Orleans per tutta la mattinata. La marching bandpercorrerà via Torino, corso Roma e piazza del Popolo per poi terminare l'esibizione in piazza Santarosa.

Sanno inoltre presenti in vari punti della città bravissimi e simpaticissimi artisti di strada per far divertire grandi e bambini (dalla mattina alla fine della manifestazione)





SHOW DEI MESTIERI con Doriano Mandrile

Sarà uno spazio di esposizione itinerante per le aziende, che potranno presentare le loro novità o punti di forza, in due momenti della giornata: uno al mattino ed uno al pomeriggio.

Lo show itinerante partirà da Via Sant'Andrea alle ore 10.30 e si concluderà verso le 12.30 sul palco di Piazza Santarosa, dove – oltre ai saluti istituzionali delle associazioni di categoria – si riuniranno per un'ultima performance mattutina anche le formazioni artistico-musicali che allieteranno le vie del centro.

MOTOR VILLAGE

Torna in piazza del Popolo lo spazio Concessionarie, con la novità di uno stand dedicato a modelli di lusso (piccola anteprima della manifestazione saviglianese “Auto Sport Show” dell'1 e 2 settembre prossimi).





SPAZIO SPORT & BENESSERE

In piazza del Popolo sarà allestita un area Sport & benessere, nella quale, oltre ad alcuni operatori del settore wellness, la scuola di Danza “Out of dance” si esibirà la mattina, il pomeriggio e la sera.

AREA GAMES

In collaborazione con “Intavolando” ed “Espansione Ludica”, piazza del Popolo ospiterà stand ed aree gioco dimostrative.

Continua la collaborazione con artigiani, coltivatori ed alcune importanti realtà industriali: il Villaggio artigiano di Confartigianato sarà allestito in piazza Santarosa, così come due stand dedicati all'agricoltura e gestiti da Confagricoltura e Coldiretti.

Dalle 18, il centro tornerà ad animarsi con artisti di strada, esibizioni di Capoeira, performance di “Out Of Dance” e della scuola di circo di “Fuma che 'nduma”.

All'ora del tramonto, la piccola fiera alzerà il volume diventando “NOTTE BIANCA URBAN FESTIVAL”. Dalle 21 a mezzanotte tutto il centro sarà animato da artisti musicali di ogni genere: Music farm, Gli angeli, 33 cl, Mind the step, Catsand, Sildena feel, I soliti accordi, Ciurma 398, Tom harp newton, Paolo Vaccaro, Zeldabluesband, New five band, Ogni istante- tributo ad Elisa, ed Edgar Gallan.

Per tutta la serata continuerà l'attività della vetrina del commercio, del villaggio artigiano e degli stand agricoli.

Mentre l'area sport di Piazza del Popolo sarà gestita dalla palestra “Open Space”, in piazza Cavour sarà la Palestra “Vitality” a portare a Savigliano un pezzetto di Cuba con la serata di musica latina.

Il gran finale partirà da mezzanotte e sarà il dj-set in piazza Santarosa, che si concluderà di fatto il giorno dopo, ovvero alle 2 di domenica mattina. Esattamente nello spirito degli eventi estivi saviglianesi 2023, ovvero... “Never ending summer”.