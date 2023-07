Bra, tutto il colore e calore dell’estate con il Bagnè ‘nt l’euli targato Slow Food Bra

Ci sono ricette che non sono ricette, ma racconti di un territorio. Come il Bagnè ‘nt l’euli: si scelgono le verdure (peperoni, insalata belga, radicchio, ravanelli, pomodori, finocchi, carote, cetrioli, cipollotti, sedano e tutto quello che la stagione offre), si lavano con cura, si tagliano, si mettono in mezzo alla tavola a disposizione dei commensali, si preparano le ciotole con olio extravergine di oliva, sale e magari una punta di aceto.