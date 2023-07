Bra, un successo la cena solidale dell’Aghav nel quartiere Oltre-ferrovia [FOTO]

Chiudete gli occhi e immaginate la vostra serata d’estate perfetta. Scommettiamo che non mancano buona musica, bella compagnia e ottimo cibo? Ecco, il sogno si è materializzato a Bra nella data di sabato 1° luglio con la cena solidale dell’Aghav (Associazione genitori handicap volontari) che ha fatto il pieno di partecipazione nell’area verde del quartiere Oltre-ferrovia.

Possono dirsi soddisfatti i volontari della Fondazione guidata da Pasquale Bonino che ha 85 primavere e nessuna voglia di fermarsi con i suoi 50 anni di impegno sociale tra cui l’attività del centro diurno nata nel 1972. "Eravamo in vicolo Fossaretto, a Bra e abbiamo iniziato con 5 ragazzi. Il centro diurno permette a persone diversamente abili di restare nelle proprie famiglie, visto che andiamo a prenderli la mattina e li riportiamo a casa la sera. Nel corso della giornata trovano persone che si prendono cura di loro in modo amorevole e sperimentano insieme tante attività educative" , ha spiegato Bonino con grande orgoglio.

Meritati applausi per il successo di intenti e della serata che si inserisce nel solco di una tradizione ormai consolidata e agli onori della cronaca dell’estate braidese, visto il richiamo che suscita ogni anno, raggiungendo nuovi e importanti risultati.

Gustosa la paella che, insieme ad altre prelibatezze, ha allietato circa 200 commensali e prestigiosi ospiti. Primo tra tutti il sindaco Gianni Fogliato, a testimonianza di quanto l’operato dell’Aghav abbia rilevanza sul tessuto cittadino. Con lui l’assessore ai servizi sociali Lucilla Ciravegna ed il consigliere comunale Evelina Gemma, che si sono complimentati per il grande lavoro svolto e hanno sottolineato l’importanza dell’impegno a favore della socializzazione.

Il ricavato, unito a quello della lotteria che ha messo in palio bellissimi premi, è andato come sempre a sostenere le attività a scopo benefico portate avanti con determinazione dalla stessa associazione. E, quando viene chiamata ad uno slancio di generosità, Bra, si sa, non delude mai.