Dall’Ucraina a Bra con lo show “Anime leggere”

Tre attori e un’attrice completamente vestiti di nero, con la faccia dipinta di bianco: il quartetto Dekru esprime l’archetipo del teatro, utilizzando la potenza iconica della figura del mimo per regalare al pubblico una serata di emozioni. Nel corso dello show, che si inserisce all’interno della rassegna di eventi estivi curata dal Comune di Bra, sabato 15 luglio ai Giardini del Belvedere di Bra, ore 21, appariranno numerosi personaggi originali, dando vita, con il solo uso del corpo, a una serie di scene che raccontano le vicissitudini dell’essere umano. Lo spettacolo è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Quello dei Dekru è un linguaggio universale, che accompagna lo spettatore in un viaggio pieno di risate nella commedia della vita, tra poesia e satira sociale: dall’effetto comico del riconoscere i tic della vita di tutti i giorni (in ufficio, in ascensore, in auto) alle suggestioni suscitate da immagini fantasiose, come un giardino incantato o un fondale marino abitato da curiose creature. A volte come in un film 3D o in un’esperienza di realtà aumentata, altre come in una vecchia pellicola in bianco e nero, ci si troverà nel vivo di un allegro circo, poi coinvolti nel dinamico gareggiare di atleti olimpionici, si seguirà infine col fiato sospeso la storia d’amore di due statue viventi.



“Anime leggere” è uno spettacolo scritto e diretto dalla regista Liubov Cherepakhina, insegnante dell’Accademia di Varietà e Arti Circensi di Kiev. Eredi spirituali di Marcel Marceau, i Dekru (Mykyta Cherepakhin, Viktor Chuksin, Nataliia Neshva, Bohdan Svarnyk) sono i nuovi maestri del teatro fisico, premiati in numerose rassegne di settore, tra i quali il Festival Mondiale del Circo di Mosca e il Festival di Clown e Mimi di Odessa. Grazie a un perfetto linguaggio del corpo che non fa uso di parole, lo show ha riscosso grandissimo successo nei paesi di tutto il mondo, tra i quali Francia, Germania, Polinesia, Tahiti, Nuova Caledonia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera, oltre che Italia, Russia e Ucraina. In televisione, ha stupito i giurati di “Ucraina’s got talent” e “Tu sí que vales Italia”. Il quartetto è stato scelto per esibirsi durante l’Udienza di Papa Francesco per il Giubileo dello Spettacolo Popolare. Il quartetto è inoltre tra i protagonisti del Gran Gala du Cirque, spettacolo che riunisce i migliori performer circensi internazionali in un’unica grande serata destinata a palchi prestigiosi. Spettacolo a ingresso gratuito; atto unico di circa 60 minuti. Giardini del Belvedere - Piazza XX Settembre, 28bis - Bra Per informazioni: Ufficio Cultura e Manifestazioni - Tel. 0172 430185 turismo@comune.bra.cn.it - cultura@comune.bra.cn.it