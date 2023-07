Il Teatro Prosa Saluzzo porta in scena “Genova Zurigo A/R, commedia brillante a “cielo aperto”

In foto Giorgio Berardo, Francesca Fraire e Raniero Cane

Il Teatro Prosa Saluzzo, compagnia ospite, quest’anno, della rassegna Storie Destate del Teatro del Marchesato, porta in scena “a cielo aperto”, giovedì 6 luglio alle 21,15 nella splendida cornice di Villa Radicati Belvedere (in via San Bernardino 17 ), la commedia brillante “Genova Zurigo A/R ”.

Regia di Emiliano Paliali, sul palco: Francesca Fraire, Giorgio Berardo, Raniero Cane.

Al centro dell’opera tre personaggi e la doppia vita di una donna che, grazie al suo lavoro da hostess, riesce a tenere insieme due matrimoni (uno a Zurigo e uno a Genova). Che fare quando si scoprono gli altarini?

La commedia, divertente, piena di colpi di scena, con un finale esilarante, mette a nudo la natura degli uomini, le loro debolezze e gli aspetti più meschini, ponendo di fronte ad un dilemma, affrontare i problemi di petto oppure chiudere gli occhi e continuare a vivere nel torpore della nostra comodità? Questa è la domanda che i due uomini, in due città diverse, si pongono in cerca di una soluzione condivisa.

Costo del biglietto: 10 euro. Prenotazioni in corso al numero 3515718472 di Villa Belvedere Radicati.

È inoltre previsto il servizio bar e apericena del Tiffany Caffè su prenotazione ai numeri 3801387369 o 017547281.