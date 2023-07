Nel centro storico di Ceva luglio brinda e si diverte con le tre serate di AperiCeva

“È tempo di mettere un po’ di spumante nelle vostre estati”.

Con questo slogan la città di Ceva organizza tre serate all’insegna dell’allegria, per passeggiare nel fresco del centro storico, sorseggiando vino e gustando i prodotti tipici del territorio, all’insegna di un aperitivo insolito e divertente. Il tutto con un sottofondo musicale.

"I venerdì 7-21-28 luglio nei bar e locali pubblici di Ceva si potranno gustare gustosi aperitivi in occasione dell'evento AperiCeva." - dicono gli assessori Isabella Avoledo (manifestazioni) e Lorenzo Alliani (commercio) che insieme organizzano per la prima volta questi momenti conviviali nella speranza che attraggano una vivace e nuova clientela - "L'occasione potrà essere sfruttata per tenere i negozi aperti sino alle 23.30. In particolare il Centro storico verrà chiuso al traffico dalle ore 18. I gestori dei locali hanno aderito con entusiasmo e, quindi, sorrisi autentici con aperitivo vi attendono a Ceva."