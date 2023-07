Onde Sonore Onde Benefiche

Onde Sonore, il festival musicale di Tarantasca, non è solo spettacolo e divertimento, ma anche solidarietà e impegno sociale.

Per la 22^ edizione, che si terrà dal 14 al , OndeSonore sosterrà per il secondo anno di fila i progetti del Centro Down Cuneo OdV, che si occupa di accompagnare le persone con sD verso la vita indipendente e il mondo del lavoro.

Sabrina Martinengo, nota influencer con un’importante presenza sui social, presenterà la serata di Domenica 16 luglio dedicata al tributo Pink Floyd. Proprio quella sera dal palco di Onde Sonore si farà portavoce in prima persona della campagna di sensibilizzazione sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down, insieme ad un gruppo di ragazzi che indosseranno le magliette firmate Salvatore Ferragamo con lo slogan “Hire the hiring chain”.

Si tratta di un’iniziativa lanciata dal CoorDown OdV in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down, per diffondere il messaggio che assumere una persona con sindrome di Down può innescare un circolo virtuoso di nuove opportunità per tutti.

Il presidente di OndeSonore Davide Nivello : “Siamo felici di appoggiare il Centro Down Cuneo OdV e il suo progetto di vita indipendente e lavoro per le persone con sindrome di Down. Pensiamo che la musica possa essere un mezzo di comunicazione, integrazione e valorizzazione delle differenze. Desideriamo che il nostro festival sia un’opportunità per diffondere una cultura dell’inclusione e del rispetto. Ringraziamo Sabrina Martinengo per averci fatto conoscere questi ragazzi e la loro realtà e per il suo costante impegno in questa direzione. Invitiamo tutti a OndeSonore il 14, 15, 16 Luglio a Tarantasca”.

OndeSonore , Onde Benefiche