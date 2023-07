Saluzzo, continua la rassegna estiva "Storie destate"

Continua la rassegna estiva Storie Destate a cura del Teatro del Marchesato, quest’anno in collaborazione con la compagnia teatrale Primoatto. Il secondo appuntamento è per giovedì 6 luglio con “Genova Zurigo A/R” della compagnia Teatro Prosa Saluzzo, con la regia di Emiliano Palali. Lo spettacolo si svolgerà alle ore 21.15 sempre presso Villa Belvedere-Radicati a Saluzzo.

“Genova Zurigo A/R” è un testo allegro e brillante che vede in scena solo tre attori: Francesca Fraire, Giorgio Berardo e Raniero Cane. Ancora una volta la commedia, per quanto grottesca e a tratti assurda, mette a nudo la natura degli uomini, le loro debolezze e gli aspetti più meschini. In questo caso ci troviamo di fronte ad un dilemma, affrontare i problemi di petto oppure chiudere gli occhi e continuare a vivere nel torpore della nostra comodità?

Questa è la domanda che due uomini, pur abitando in città molto diverse tra loro, si porranno e, condividendo un problema comune cercheranno di trovare una soluzione condivisa. La trama dello spettacolo è molto semplice e facile da intuire ma i risvolti umani e le reazioni dei tre personaggi, posti di fronte ad un’amara realtà, sono imprevedibili e trasformano quello potrebbe definirsi un “affronto personale“ in una sottomissione quasi fantozziana agli eventi.

È possibile prenotare lo spettacolo contattando il numero 3515718472, tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 21. Sarà inoltre disponibile il servizio bar e aperitivo fornito dal Caffè Tiffany su prenotazione ai numeri 3801387369 e 017547281.

La rassegna estiva Storie Destate curata dal Teatro del Marchesato è in collaborazione con il Comune di Saluzzo, l’associazione Arte, terra, cielo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Teatro del Marchesato al numero 3336979063 o alla mail teatro.marchesato@gmail.com.