Spasgiada Galupa a Boves: c'è tempo fino a giovedì 6 luglio per aggiudicarsi i biglietti

Si chiudono giovedì 6 luglio le prevendite dei biglietti per partecipare alla grande Spasgiada Galupa di Boves in programma per domenica 9 luglio.

L’evento, che sposa cultura, gusto, musica e benessere, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale che ha ricevuto la grandissima disponibilità delle tante pro poco, dei comitati e delle associazioni del territorio.

Protagoniste dell’evento angoli, storia e curiosità del territorio bovesano che verranno svelati grazie ad una piacevole camminata attraverso stradine e percorsi facilmente accessibili ma in mezzo alla natura.

Le Pro Loco Sant’Anna, Santi Coronati e Castellar, i Comitati frazionali della Legion Straniera, Rivoira Terra di Vita, Roncaia, Rosbella, Cerati e San Mauro, l’ACLI di Mellana e l’Associazione di commercianti “La Sporta”, per tutta la giornata, saranno a disposizione dei partecipanti per offrire un’esperienza unica all’insegna del gusto e della serenità.

La partenza sarà alle ore 15.30 da piazza dell’Olmo dove i partecipanti, consegnando il biglietto acquistato presso la cartoleria Bisotto di piazza Italia, riceveranno il kit per affrontare con gusto la giornata: i gadget (tasca per calice e bicchiere da usare e collezionare), una buona merenda e una bottiglietta d’acqua.

Il percorso: partendo da piazza dell’Olmo si percorrerà via Auta sino all’ex Cotonificio di Fontanelle. Si proseguirà lungo via Rive Verdi sino a Mellana per poi risalire verso il concentrico costeggiando via Divisione Cuneense, la Caserma Cerutti, passando dal Lago dei Giurdan e terminando nuovamente in piazza dell’Olmo per il dolce.

Sempre in piazza ci sarà il concerto dei “nerocaravaggio” ad attendere i partecipanti della Spasgiada, e tutti i bovesani che desidereranno unirsi. L’ingresso al concerto è completamente gratuito e aperto a tutto il pubblico che desidererà passare una serata in piazza per godere di un repertorio di brani scelti tra i migliori degli artisti della scena nazionale.

Il gruppo musicale è composto da Jamme Orlando, voce, chitarra e sax, Roberto Chiriaco al basso, Marco Campana alla batteria, Joe Vacchetta alla tastiera e alla tromba e Marco Prunotto alle chitarre.

Grandissima l'attenzione al rispetto del territorio che si andrà ad attraversare; ogni tappa sosterrà la raccolta differenziata e, inoltre, saranno a disposizione dei partecipanti “doggybag” per poter evitare qualsiasi spreco di cibo. Si potrà così decidere se “mangiare tutto e subito” o continuare ad assaporare il menù della Spasgiada Galupa il giorno seguente, comodamente a casa.

Il percorso sarà caratterizzato da 7 tappe con partenza e arrivo dal Pellerin, in piazza dell’Olmo, nel cuore della città:

§ Tappa 1 Pellerin in piazza dell’Olmo – merenda con focaccia per partire con il piede giusto;

§ Tappa 2 Cotonificio a Fontanelle – aperitivo con bruschette miste, pane e salame;

§ Tappa 3 Via Rive Verdi - antipasto con torta salata di verdure;

§ Tappa 4 Mellana – ravioli di carne burro e salvia;

§ Tappa 5 Caserma Cerutti – arrosto di vitello con contorno;

§ Tappa 6 Lago dei Giurdan – formaggi;

§ Tappa 7 piazza dell’Olmo - dolce;

Il costo per partecipare alla Spasgiada Galupa sarà di € 20,00 (€ 10,00 per i bambini dai 6 ai 12 anni e gratis per i bambini da 0 a 6 anni) e prevede:

§ kit iniziale con tasca di degustazione e bicchiere riutilizzabile e/o collezionabile;

§ 7 tappe con prodotti tipici del territorio a km zero;

§ 1 bicchiere di vino oppure 1 bottiglietta di acqua ad ogni tappa;

§ doggybag a disposizione in ogni tappa per portare via gli avanzi ed evitare qualsiasi spreco alimentare.

Vendita biglietti fino a giovedì 6 luglio presso la Cartoleria Bisotto Giulia in piazza Italia n. 56.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo ma con un percorso alternativo.

Per informazioni: 0171391894 – www.comune.boves.cn.it – manifestazioni@comune.boves.cn.it