Le atlete della Dance Star Academy di Caraglio brillano agli assoluti italiani

Nel week-end scorso si sono disputati nel Palazzetto dello Sport di Cercola a Napoli i campionati assoluti italiani IDF di Danza Latino Americana, dove le giovanissime atlete della Dance Star Academy di Caraglio si sono confermate ai vertici nazionali.

Nella specialità Coreografico Open Under 21 si sono laureate campionesse italiane Alice Massa, Sara Dadone, Eleonora Massa, Martina Tallone, Greta Migliore e Giorgia Brondello.

Ottimo piazzamento al secondo posto per Martina Tallone e Greta Migliore nel Duo Latin Under 12, completato da due terzi posti nel Duo Latin Under 16 e nel Synchro Latin Under 16, nuova categoria dopo il mondiale vinto nel dicembre scorso.

A completare le eccellenti prestazioni di tutta la squadra il 4° posto di Riccardo Mileto e Samira De Somma e il 6° posto di Francesco Kumar e Amanda Beccaria nel Latino Americano L2 Restrict Syllabus, questi ultimi alla prima gara in assoluto.

Vinto anche il premio della scuola proveniente da più lontano.

Complimenti alle giovanissime atlete/i e ai maestri Enzo Mileto, Andreina Hasa e Alessia Bono.

Ora meritato riposo estivo, per poi riprendere le competizioni il prossimo settembre a Venezia in una gara nazionale.