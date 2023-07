Turismo in Piemonte, bene ma non benissimo

Leggendo i dati sul turismo in Piemonte nei primi mesi di quest’ anno mi tornano alla mente le parole, in dialetto, di mia mamma che, quando incrociava un pullman di turisti, commentava sconsolata: “Ma cosa vengono a fare? Cosa c’è da vedere da queste parti?”

Quanto tempo è passato e quanto è cambiata la percezione nei confronti del nostro territorio.

Con orgoglio scopriamo che tra gennaio e maggio di quest’anno sono arrivati in Piemonte oltre 2 milioni di turisti per 5 milioni di pernottamenti. Nel 2022 si erano raggiunti 5,5 milioni di arrivi e quasi 15 milioni di presenze. Tornando ai dati della primavera, i numeri dimostrano che è la Germania il primo mercato di provenienza estera, seguita da Svizzera, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi. Al sesto posto si piazzano gli Stati Uniti d’America con un incremento di circa il 50 per cento.

Ma dove vanno questi turisti? Sono cresciute del 6,7 per cento le preferenze relative alla zona dei laghi, dell’8 per cento quelle per la montagna, del 10,2 per cento quelle per la zona delle colline e dell’11,8 per cento quelle di Torino e prima cintura.

Bene, ma non crogioliamoci. Ricordiamo che partiamo da quel “ma cosa vengono a fare i turisti in Piemonte?”. Abbiamo fatto balzi da gigante, ma tanto resta ancora da fare.