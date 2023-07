Niente autovelox a Martiniana Po

Nel momento in cui scattiamo la fotografia che pubblichiamo a corredo di queste righe sono esattamente le 10.39 di sabato 1° luglio e, lungo il tratto di Strada Provinciale che sfiora Martiniana Po per unirne la periferia ovest a quella est passando accanto al cimitero cittadino, di autovelox non c’è ombra alcuna.



In Valle Po si vocifera che la sua installazione sarebbe stata semplicemente fatta slittare in avanti di 8 giorni, fatte salve comunicazioni diverse del sindaco sui social.



Visto il diniego della Provincia a realizzare una rotonda nella zona del Camposanto, visti i costi – proibitivi – di un impianto semaforico, era stato lo stesso sindaco Valderico Berardo a far cadere la propria scelta sull’autovelox. Al punto che sulla propria pagina Facebook il primo cittadino si era preoccupato di avvertire i propri concittadini “che dal 1° luglio” sarebbe entrato in funzione il diabolico rilevatore di velocità, con annesso “consiglio” di attenersi alla velocità stabilita. Fissata ai 50 chilometri orari.



“Altre soluzioni per abbassare il rischio dell’alta velocità non ve ne sono”, aveva concluso Berardo. Invece niente, almeno al momento. Per installare autovelox fissi servono riunioni, sopralluoghi, confronti e autorizzazioni che spesso richiedono mesi di tempo.