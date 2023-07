Maturità 2023: ecco i 100 e i 100 e lode della Granda

Si conclude in questi giorni l'esame di Maturità 2023 per gli studenti della Granda. Come da tradizione TargatoCn e La Voce di Alba pubblicheranno i nomi e i volti degli studenti che hanno concluso il percorso delle superiori con la votazione finale di 100/100 o 100 e lode: inviateci foto, nome e istituto frequentato alla mail direttore@targatocn.it.

Beatrice Sanino - Liceo Giolitti Gandino di Bra, scientifico 5° A - 100/100 Alessia Pesce - I.I.S. "G. Baruffi" di Ceva - 100 e lode Sara Rostagno - I.I.S.S. Piera Cillario Ferrero, Arte Bianca, Neive - votazione 100 Valentina Meineri - Istituto Tecnico Industriale Mario Delpozzo, Cuneo, perito informatico - 100/100 Anna Baldaccini - 5^A Liceo Classico Vasco Beccaria Govone - 100 Giulia Galfrè - ITC Bonelli Cuneo - 100/100 Alice Dompè - Liceo classico Silvio Pellico, Cuneo 100/100 Beatrice Riccardi - Liceo Giolitti Gandino di Bra 5a indirizzo scientifico 100/100 Pietro Armando - Itis Mario Del Pozzo Cuneo 5/A Meccatronica 100/100 Anna Griseri - 5^AFM-Istituto G. Baruffi, Mondovì 100/100 Elena Levrone - liceo scienze umane De Amicis Cuneo 100/100 Luca Aimetta - 'ITC Bonelli di Cuneo 100/100 Lucia Mellano - liceo scientifico Scienze applicate IIS Vallauri di Fossano 100/100