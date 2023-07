A.S.D. Sportime Boves alle Finali Nazionali di Ginnastica Artistica

Rimini: Ginnastica in Festa 2023, finali nazionali programmi silver di ginnastica artistica.

Dal 28 giugno al 1 luglio, tre squadre dell'A.S.D. Sportime Boves hanno partecipato alle finali nazionali del campionato di Serie D.

Per il programma LB Junior/Senior erano presenti Eleonora Enrici, Ilaria Pascucci e Cristina Raviola che dopo qualche incertezza nella prima prova di qualifica, sono riuscite a migliorare nettamente le esecuzioni degli esercizi nella seconda prova.

Per il programma LC Junior/Senior, erano presenti due squadre (Emma Allinio, Clara Macario, Prattichizzo Sonia e Martina Badoino, Nicole Dalmasso e Adriana Giordano) che, grazie anche alla maggior esperienza sul campo gara nazionale, sono riuscite a eseguire le due prove di qualifica dimostrando il buon livello tecnico raggiunto.

"Eravamo consapevoli della difficoltà di ottenere un piazzamento di prestigio in campo nazionale per quest'anno, - commentano gli istruttori Bruno Flavio e Dessi Sara - perché a causa di alcune assenze, abbiamo dovuto formare squadre da 3 atlete ciascuna, cosa che non ci ha permesso di poter scegliere i 3 migliori punteggi per ogni attrezzo. Questo sicuramente non ci ha aiutato, specialmente in questa disciplina sportiva, dove anche un piccolo errore può fare una grande differenza".

Prossimo appuntamento agonistico per gli atleti dell'associazione bovesana dal 7 al 9 luglio a Lignano Sabbiadoro con le Finali nazionali del campionato GOLD di TeamGym.