Cuneoginnastica: Sofia Ambrosio si laurea campionessa italiana al volteggio

Rimini Fiera, Ginnastica in festa 2023. Campionato Italiano della Federazione Ginnastica d'Italia di tutte le sezioni della Ginnastica nazionale.

In questa competizione le atlete gareggiano suddivise in livelli di difficoltà tecnica, dal livello L-A, il più semplice al livello L-D, il più complesso. Vi è infine la competizione L-E, il livello di Eccellenza che è la più complessa che la Federazione propone, ed è proprio in questa gara che la borgarina Sofia Ambrosio si impone.

Sofia il sabato mattina, nel concorso generale, ovvero la somma dei quattro attrezzi conquista una pregiata medaglia d'argento portando a termine una gara senza sbavature ne errori. Il giorno seguente, grazie all'ammissione in tutte e quattro le finali di specialità continua la sua caccia al podio. Conquista subito, nella prima finale al volteggio la medaglia d'oro ed il titolo di Campionessa Italiana di specialità. Anche alle parallele riesce ad agguantare un metallo pregiato: l'argento a seguito di un esercizio molto preciso e ben eseguito. Nonostante un risentimento muscolare di inizio settimana, Sofia, accompagnata in gara dal tecnico Monica Sola, riesce a gestire i problemi fisici e a concludere la prima parte dell'anno sportivo con grandi risultati e tanta soddisfazione.

Sofia con le medaglie: oro, argento e argento.