Sci alpino femminile: Marta Bassino a Les Deux Alpes fino a giovedì 6 luglio

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi, ha organizzato una serie di allenamenti sciistici che vedranno impegnata Marta Bassino a Les Deux Alpes, a partire da lunedì 3 sino a giovedì 6 luglio.

Tre giorni intensi sulle nevi francesi per la campionessa piemontese di Borgo San Dalmazzo, in cui sarà accompagnata dall’allenatore Daniele Simoncelli, per mettere benzina nelle gambe in vista della partenza della prossima stagione agonistica.

Nel medesimo luogo e quasi nello stesso periodo – dal 3 al 7 luglio – saranno presenti anche le squadre osservati speed e polivalenti maschili e femminili.

Il direttore tecnico giovanile Polo Deflorian ha deciso di convocare quattordici atleti nove maschi e cinque ragazze.

Nel gruppo maschile saranno protagonisti Alberto Claudani, Garbiel Masneri, Nicolò Nosenzo, Lorenzo Magoni, Filippo Sambugaro, Glauco Antonioli, Pietro Broglio, Alessandro Guerresco e Jacopo Antonioli; tra le donne spazio a Camilla Vanni, Nicole Ploner, Rita Granruaz, Giulia Casetta ed Eleonora Zanetti.

A seguire i lavori il pool di tecnici federali composto dallo stesso dt giovanile Deflorian, Paolo Boldrini, Alexander Prosch ed Henry Battilani.