A Boves modifiche alla circolazione per i festeggiamenti di Sant’Eligio

Come da tradizione, nella seconda domenica di luglio a Boves sono in programma i festeggiamenti patronali di Sant’Eligio, con allestimento di due parchi divertimenti, uno in piazza Borelli (attrazioni destinate ai bambini) l’altro in piazza Caduti (altre attrazioni).

Per consentire il posizionamento delle attrezzature ed il successivo montaggio delle attrazioni, è necessario inibire alla sosta ed alla circolazione dei veicoli piazza Borelli e parte di piazza Caduti a partire da giovedì 6 luglio 2023.

Pertanto, dalle ore 00.01 di giovedì 6 luglio e fino all’avvenuto smontaggio delle attrazioni, previsto per le ore di 23.59 di martedì 11 luglio 2023, sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, con previsione di rimozione forzata, in: