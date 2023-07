Bianca Berlinguer lascia la Rai, addio dopo Fazio e Annunziata

(Adnkronos) - Dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata, anche Bianca Berlinguer lascia la Rai. La notizia è stata diffusa oggi dall'azienda, spiegando che la giornalista "ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma Cartabianca". In corso, si spiega ancora, "le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto".

A metà maggio era stato Fabio Fazio a lasciare la tv di Stato per primo. Dopo 40 anni nel servizio pubblico, il conduttore approderà a Discovery nella prossima stagione televisiva. Fazio sarà protagonista sul canale Nove già dal prossimo autunno con Luciana Littizzetto e l'accordo avrà la durata di quattro anni. "Andiamo avanti tranquilli... Non siamo martiri, lavoreremo altrove", aveva assicurato in diretta a 'Che Tempo che Fa'.

Dieci giorni più tardi, ecco arrivare quindi le "dimissioni irrevocabili" di Lucia Annunziata. Nella lettera di dimissioni, inviata da Annunziata all'ad Sergio, al direttore generale Giampaolo Rossi e al neo direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini, Annunziata, dopo avere affermato di non condividere "nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi", aveva aggiunto: "In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione". Oggi, quindi, l'addio di Berlinguer.