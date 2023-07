Cinema, 'Indiana Jones' domina il box office

(Adnkronos) - Poco più di 2 milioni di euro nel weekend, 2.388.057 euro complessivi considerando i 5 giorni di programmazione: 'Indiana Jones e il quadrante del destino' prende facilmente la testa del box office, tenendo a debita distanza 'Elemental', 1.139.150 euro nel weekend (3.471.358 euro totali) e 'The Flash', 233.924 euro e 2.442.305 euro complessivi.

Di fatto, il quinto capitolo della saga con Harrison Ford protagonista è l’unica new entry del fine settimana che arriva in top ten: al quarto posto troviamo 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' con 207.798 euro e 6.127.387 euro complessivi, in quinta posizione la commedia 'Fidanzata in affitto', con 180.279 euro e 565.898 euro complessivi, al sesto e al settimo posto 'Transfomers – Il risveglio '(122.370 euro, 2.659.250 euro totali) e 'La sirenetta' (121.405 euro, 11.803.361 euro totali).

Resiste in top ten 'Emily', ottavo con 50.835 euro e 216.849 euro complessivi, chiudono in nona e decima posizione 'Un matrimonio mostruoso' (34.936 euro e 171.858 euro totali) e 'Rapito', con 33.689 euro per 1.632.678 euro complessivi.