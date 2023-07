Cuneo Mia e Beni Comuni scrivono a Manassero sul nuovo ospedale: "Il partenariato, semplicemente, non conviene"

"Il partenariato pubblico-privato non è paragonabile a un mutuo e non lo vogliamo. Non è questione di avere la puzza sotto il naso è che proprio non conviene. Basterebbe chiedere ad una normale azienda ospedaliera proprio come è stato fatto a Savigliano".



Si chiude così la lettera che i gruppi consiglieri di Cuneo Cuneo Mia e Cuneo per I Beni Comuni hanno scritto ieri (lunedì 3 luglio) alla sindaca Patrizia Manassero. L'argomento, la lunga e composita discussione avvenuta nell'ultimo consiglio comunale sul tema della sanità del territorio e sul progetto di realizzazione del nuovo ospedale unico del capoluogo.



"In una sua infelice frase sono contenute tutte le motivazioni e le spiegazioni che ci portano a contrapporci sull’argomento ospedale costruito con il privato. Lei ha affermato: 'Il PPP può non piacere, ma è una bestemmia tradurlo come ‘privatizzazione dell’ospedale’: è come dire che se finanzio una scuola con un mutuo la sta privatizzando la banca' - si legge nella lettera - . Il mutuo non porta con sé la rinuncia alla proprietà del bene per vent’anni come succederebbe nel caso il privato costruisse il nuovo Santa Croce-Carle. Mentre lei paga un mutuo per il suo alloggio, lo abita da sola o con chi condivide molto della sua vita, mette le tende che vuole, pianta chiodi dove le è più comodo".

Sullo stesso argomento - e con un parere sostanzialmente identico - si era espresso anche il pentastellato Ivano Martinetti, consigliere regionale.



"Nel caso della costruzione del nuovo ospedale con un privato la nostra sanità andrebbe ad abitare con il padrone di casa al quale pagherebbe un affitto (55milioni l’anno) con cui dovrà discutere e concordare per ogni chiodo piantato - aggiungono i due gruppi consigliari - . In più con questo proprietario-coinquilino dovrà concordare in una posizione non proprio alla pari, cosa si mangerà, quale tipo di tovaglia usare, quante volte cambiare le lenzuola. Come se non bastasse con questo privato non si potranno neppure condividere gli scopi che solitamente legano i conviventi: lui vorrà essere giustamente pagato, giustamente guadagnare, noi, la sanità, dovremo curare, farlo bene, con medici ed infermieri giustamente pagati, curare tutti coloro che ne hanno bisogno - si conclude la lettera - . Non potremo permetterci di risparmiare sull’affitto, comprare lenzuola meno costose, lampadari meno scenografici, rinunciare a poltrone firmate per puntare sulla qualità della cura e la giusta remunerazione del personale, non potremo farlo perché per contratto tutto questo è sottratto alla nostra competenza".