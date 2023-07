A Cuneo le riunioni per la modifica dei disciplinari per la Castagna Cuneo e la Mela Rossa IGP

I Consorzi di Valorizzazione e Tutela della Castagna Cuneo IGP e della Mela Rossa Cuneo IGP hanno convocato per martedì 11 luglio a Cuneo, le riunioni di pubblico accertamento per la modifica dei disciplinari di produzione dei due prodotti ortofrutticoli.



Alla presenza dei funzionari del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e, dell’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte verranno presentate le modifiche ai disciplinari IGP di due dei prodotti ortofrutticoli più caratteristici del basso Piemonte, la Castagna Cuneo IGP e la Mela Rossa Cuneo IGP.



Le modifiche proposte sono state redatte con l’auspicio di poter rilanciare la commercializzazione della Castagna Cuneo IGP nonché di consolidare ulteriormente sui mercati la Mela Rossa di Cuneo IGP, ma questo non deve essere il raggiungimento del traguardo prefissato ma una tappa importante in un processo di ulteriore valorizzazione del nostro territorio, patria di eccellenze agroalimentari riconosciute nel mondo, in modo che questi due prodotti possano contribuire come fonte di reddito per i produttori e siano un volano per l’economia del territorio.



La Regione ha già fornito il suo parere favorevole, ora tocca al Ministero verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dalle norme comunitarie e pertanto, nel restaurato Salone d’Onore della Camera di Commercio di Cuneo, le pubbliche audizioni si svolgeranno alle ore 16, per la Castagna ed alle ore 18 per la Mela Rossa; tutti i soggetti interessati, comuni, organizzazioni professionali e di categoria e soprattutto i produttori ed operatori economici sono invitati a partecipare.