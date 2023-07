Al CfpCEMon il meeting “DigiREACT", progetto di innovazione dedicato ai formatori aziendali e professionali

Questa settimana al Cfpcemon di Mondovì si è tenuto il meeting italiano di “DigiREACT – expeRience brEwing Assistant for voCational Training: the ultimate e-VET-trainer guide for DIGItal transformation” uno dei tanti progetti europei di cui il Cfpcemon è partner.

Durante il LTTA – Learning, Teaching, and Training Activity (Attività di apprendimento, insegnamento e training), questo è il nome tecnico dell’incontro che si è tenuto a Mondovì, i partner hanno raggiunto un punto importante del progetto a cui stanno lavorando dall’autunno 202: proprio a Mondovì è stata avviata la sperimentazione della piattaforma per la formazione a distanza.

Per due giorni formatori ed esperti degli enti partner e collaboratori del Cfpcemon sono stati coinvolti in un processo collaborativo, frutto dell’ultimo anno e mezzo di lavoro, e hanno dato spazio al confronto fornendo feedback e apportato modifiche al Gamificator e alla Comunità Virtuale per massimizzare l’impatto già nella fase pilota.

Il Partenariato

Il Partenariato del progetto è capitanato da una scuola professionale tedesca e raccoglie un mix equilibrato di esperti della formazione professionale (QBS Gewerkstatt – Bochum, Germania; SPEL Sociedade Promodora de Estabelecimentos de Ensinho – Espinho, Portogallo; CFPCemon – Mondovì, Italia) ed esperti nello sviluppo di strumenti digitali per l’educazione (Asserted Knowledge – Atene, Grecia; CCS Digital Education – Dublino, Irlanda).

Il progetto e gli obiettivi

Come suggerisce il nome, DigiREACT è un progetto di innovazione che ha l’obiettivo di sviluppare risorse per preparare formatori aziendali e professionali a sfruttare al meglio le possibilità che la digitalizzazione offre: obiettivo comune dei partner in risposta all’esperienza di formazione a distanza forzata degli scorsi anni. I risultati previsti sono tre:

1. Un manuale rivolto a formatori per acquisire le soft e hard skills necessarie a diventare dei veri e propri e-leader della formazione digitale (il DigiREACT Training Backpack, ultimato e tradotto in tutte le lingue di progetto).

2. La piattaforma digitale testata a Mondovì che ha l’intento di trasformare i corsi a distanza in un’esperienza formativa digitale grazie alla combinazione di elementi di gamification e AI: il Personalized DigiREACT Gamificator. Al momento la piattaforma è accessibile in versione beta in inglese; i contenuti (un corso basato sui contenuti del manuale, completo di presentazioni, attività di verifica interattive e modelli per pianificare la formazione a distanza per ciascun modulo) e l’interfaccia verranno tradotti in ciascuna lingua nazionale di progetto nel corso dell’estate in modo da avviare a settembre la fase pilota.

3. Una Comunità Virtuale, incorporata nel sito di progetto, che ha l’intento di connettere esperti di formazione e responsabili risorse umane di tutta Europa in un continuo confronto sulle possibilità, esplorate o meno, della digitalizzazione nel campo della formazione professionale e dell’aggiornamento continuo. La Comunità Virtuale ha inoltre lo scopo di coinvolgere i suoi membri in uno scambio in ottica di critica costruttiva con il consiglio di esperti DIgiREACT (composto principalmente, ma non solo, dalle risorse ingaggiate nel progetto dai partner) al fine di continuare a raccogliere spunti anche dopo la fine del progetto su come migliorare il Gamificator, sia aggiornandone i contenuti e le funzionalità, sia incrementandoli con nuovi corsi online che possano essere lì caricati ed erogati.

Per informazioni sul progetto o per aderire alla sperimentazione è possibile contattare il Cfpcemon o scrivere a progettazione@cfpcemon.it