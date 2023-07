All’Ipab di Bagnolo Piemonte presentati i progressi ottenuti grazie alla gestione del commissario straordinario Francesco Seri

In occasione della festa patronale di San Pietro, lo scorso sabato 1° luglio la comunità di Bagnolo Piemonte ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel sostenere la residenza per anziani Ipab ‘Domenico Bertone’.

L'evento conviviale allietato dal concerto di giovani gruppi musicali bagnolesi è stato dedicato alla raccolta fondi e alla presentazione dei progressi ottenuti dall’ente grazie alla gestione del commissario straordinario Francesco Seri da 6 mesi alla guida della struttura.

"Stiamo lavorando per far ripartire l'Ipab Bertone, - ha sottolineato Seri. - Le condizioni per continuare su questa strada ci sono. Tuttavia, dobbiamo affrontare le difficoltà legate al debito accumulato dalla precedente gestione. Nonostante ciò, stiamo evitando di generare nuovi debiti e manteniamo l'attenzione sulla sostenibilità finanziaria della struttura. Ci siamo impegnati – continua il commissario - a renderla più accogliente sia per gli ospiti che per i loro familiari. Attraverso gli interventi eseguiti in questi 6 mesi, miriamo anche ad aumentare il numero di ospiti, che sono passati da 62 a 68".

Tra i tanti lavori eseguiti nel nuovo corso dell’Ipab eccone alcuni: la sostituzione dei plexiglas sopra l’ingresso, il rifacimento dei cortili interni con la creazione di spazi nuovi, una rastrelliera per le biciclette, sono inoltre stati ritinteggiati i corridoi della aree comuni, installata una segnaletica nuova che indica i reparti e sistemato il magazzino e lo spogliatoio della mensa, ripristinata una cucina per il personale Oss, acquistato nuovi materassi antidecubito.

“Abbiamo anche richiesto dei preventivi – dice Seri - per sostituire gradualmente i vecchi arredi, compatibilmente con le risorse finanziarie che abbiamo”.

Il bilancio è stato riportato in pareggio “con un lieve utile – rimarca il funzionario - La struttura si mantiene se non fosse per il problema sul pregresso che è storico, è il motivo del commissariamento. La nostra amministrazione non sta più generando debiti. Abbiamo applicato il capitolato e recuperato denaro da rette non incassate. Su più di 100 mila euro di rette da incassare, da parte del precedente direttivo, ne abbiamo recuperati 32 mila”.

Anche la solidarietà ha fatto la sua parte: in occasione della festa di sabato scorso, alla quale hanno partecipato i parenti degli ospiti della casa di riposo e i bagnolesi, sono stati raccolti 250 euro che si sono sommati ai 5 mila euro ricavati con i mercatini di Natale.

“I lavori di manutenzione interna che stiamo svolgendo – specifica Seri - sono finanziati dalle rette che abbiamo recuperato. Inoltre le ore previste nel contratto di appalto per il servizio di manutenzione ordinaria, pari a 32 ore settimanali, se non utilizzate tutte per i lavori stabiliti con la ditta appaltatrice, vengono utilizzate per altri lavori di ripristino come previsto nel capitolato”.

Il bacino d’utenza della residenza per anziani Bertone oltre a Bagnolo accoglie anche le persone provenienti dal circondario tra cui Barge e Revello.

Il commissario Seri desidera portare a conoscenza che “con la nuova amministrazione è stato riattivato il servizio di infermeria notturno attivo 24 ore questo distingue l’Ipab di Bagnolo dalle altre case di riposo dell’Infernotto e della valle Po".

Chiuso il teatro Silvio Pellico per mancanza del certificato di prevenzione per gli incendi

È di questi giorni la notizia della chiusura fino a data da destinarsi del teatro Silvio Pellico di pertinenza dell'Ipab Bertone.

Il commissario Seri dopo il suo insediamento è venuto a conoscenza che non era stato rinnovato il certificato di prevenzione per gli incendi.

Il teatro, era stato dato in comodato d’uso gratuito al Comune dal 1983, con la conseguente presa in carico di tutte le opere di manutenzione ed adeguamento.

La certificazione antincendio avrebbe dovuto essere rinnovata già da qualche anno “Sarà il prossimo passo che faremo - sostiene Seri - ma attualmente la priorità è il risanamento economico, oltre che strutturale, dell’Ipab. I costi previsti per i lavori di adeguamento vanno dai 60 agli 80 mila euro. Il mio obiettivo – dice Seri - è quello di riuscire ad aprirlo prima della fine del mio mandato. (12 mesi rinnovabile per altri 12 mesi quindi fino a dicembre 2024 n.d.r.).

Ho già incaricato un ingegnere - conclude Seri - per capire quali potrebbero essere le soluzioni per l’adeguamento senza spendere troppi capitali. La struttura del teatro è attualmente agibile, ma è stata chiusa a scopo precauzionale. I presìdi antincendio ci sono, ma mancando il certificato di prevenzione incendio il teatro non è più a norma".

Il sindaco di Bagnolo, Roberto Baldi ammette: “La responsabilità della manutenzione e della prevenzione incendi spetta al Comune, in virtù di un accordo di comodato d'uso gratuito del teatro Pellico. Attualmente, la nostra priorità rimane l'Ipab perché, a causa di una gestione passata negligente, ora siamo costretti a fare i conti con le conseguenze di tale situazione”.