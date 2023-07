Alta Via del Sale: un'esperienza outdoor unica tra Italia e Francia

L’Alta Via del Sale è una spettacolare strada bianca ex-militare che collega le Alpi Piemontesi e Francesi al Mare Ligure e si snoda tra i 1800 e i 2100 metri di quota lungo lo spartiacque alpino principale presso il confine italo-francese, attraversando a mezzacosta, valichi alpini, tornanti e passaggi arditi.

Su questo percorso, sabato 1° luglio scorso si è svolta la tradizionale pedalata promozionale di inaugurazione della stagione estiva, alla presenza di autorità piemontesi, liguri e francesi. Un’occasione per rimarcare l’unicità di questa strada storica che unisce le Alpi al Mare, il Piemonte con la Liguria e la vicina Francia. L’occasione è stata propizia anche per riportare l’attenzione sulle connessioni transfrontaliere: dalle problematiche stradali legate al raddoppio del Tunnel di Tenda alla necessità di mantenere in vita la tratta ferroviaria Cuneo – Ventimiglia – Nizza.

Il Consigliere Regionale Paolo Bongioanni, che nel 2010 battezzò il primo progetto di rivalorizzazione turistica di questo percorso ha ricordato: “L’Alta Via del Sale è censita nel patrimonio regionale contemplato dalla Legge Regionale 9 del 19 maggio 2021 a firma mia, figlia proprio dell'esperienza dell’Alta Via del Sale: una legge che mira alla realizzazione di interventi per la valorizzazione multifunzionale delle strade storiche di montagna, che rappresentano un immenso patrimonio da tutelare, preservare e promuovere. Tutto questo per arrivare a creare un prodotto turistico di 5-6 percorsi da immettere sul mercato per un'offerta turistica unica al mondo.”

“Per una promozione a livello internazionale del territorio cuneese e transfrontaliero – ha sottolineato il Presidente di Visitpiemonte DMO e del Consorzio Conitours che gestisce il portale altaviadelsale.com e il sistema di prenotazione e accessi della porta di Limone Piemonte, Beppe Carlevaris – è fondamentale garantire ai turisti servizi efficienti e puntuali. Nell’ultimo anno VisitPiemonte ha condotto sull’Alta Via del Sale numerosi giornalisti di redazioni nazionali e internazionali, educational con Tour Operator e agenzie viaggio affinché potessero documentare in modo diretto la bellezza di questi paesaggi alpini e creare pacchetti turistici ad hoc. L’Alta via del sale è un caso studio di come l’unità di intenti possa generare flussi turistici importanti, quindi economia per le imprese, occupazione e residenzialità in montagna. Il Consorzio Conitours mette a disposizione il modello adottato e la propria esperienza in favore di tutte le strade bianche di montagna piemontesi."

“Il nostro obiettivo – precisa Mauro Bernardi, Presidente dell’ATL del Cuneese - è continuare a dare massima visibilità a questo itinerario che si inerpica oltre i 2.000 metri di quota supportando attività di comunicazione specifiche a livello internazionale, ovvero ospitando redazioni, influencer del mondo social e programmando campagne pubblicitarie. Sempre più marcatamente, i numeri confermano il potere attrattivo delle nostre montagne. Se l’avvento delle e-bike ha portato ad un maggior numero di fruitori del settore, va altresì riconosciuta l’offerta territoriale che le Alpi di Cuneo possono proporre ad un pubblico sempre più esigente ed interessato: paesaggi incontaminati a stretto contatto con la natura, servizi bike friendly e figure professionali di alto livello in grado di accompagnare e guidare i turisti in avventure davvero indimenticabili.”

“Come Amministrazione Comunale abbiamo sostenuto fin dall’inizio il progetto di sviluppo dell’Alta Via del Sale attraverso finanziamenti INTERREG-Alcotra - ha commentato il Sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi - Si tratta di una delle strade bianche più belle al mondo dallo straordinario valore storico, ambientale, turistico e sportivo: un percorso che negli anni ha accolto un numero sempre crescente di visitatori da tutto il mondo e che rappresenta per il nostro territorio un volano di promozione turistica dalle enormi potenzialità. Per questo continueremo a supportarla e a fare rete con gli altri Comuni coinvolti per far crescere e valorizzare ancora di più questo gioiello delle nostre montagne”.

Presenti alla giornata promozionale, da sempre sostenitori di questo percorso, anche il Vice Presidente dell’ATL Rocco Pulitanò, i Consiglieri Regionali Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi, il Presidente delle Aree Protette delle Alpi Marittime Pier Mario Giordano, il Sindaco di Tende Jean-Pierre Vassallo accompagnato con una nutrita delegazione di partner francesi, Armando Erbì Direttore del Consorzio Conitours, il Sindaco di Mendatica Piero Pelassa, il Presidente del Parco Alpi Liguri Alessandro Alessandri e Laura Amoretti Consigliere Comunale di Imperia.

L’Alta Via del Sale è aperta al pubblico con traffico regolamentato e a pagamento. Il martedì ed il giovedì la rotabile è chiusa ai mezzi a motore ed a totale disposizione di ciclisti, escursionisti e cavalieri. Il pedaggio previsto per i mezzi a motore è di 15€ per le moto e 20€ per macchine e quad. È altresì previsto il versamento di un contributo simbolico di 1€ anche per i biker in ingresso dalla porta di Limone Piemonte (sia con MTB, sia con e-bike), utile per creare una statistica sui numeri e sulla frequenza dei turisti in bicicletta, tale da permettere nuove programmazioni di carattere gestionale e promozionale.

Il portale unico di informazioni e di prenotazioni per il pedaggio è www.altaviadelsale.com.