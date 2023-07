Ancora disservizi al sistema idrico di Beinette per malfunzionamento del generatore di corrente elettrica

Dopo i disservizi di lunedì 3 luglio, ancora problemi al sistema idrico di Beinette nella giornata di oggi, martedì 4 luglio.

Lo comunica il sindaco Lorenzo Busciglio: "Ho sentito l'Acda chiedendo spiegazioni in merito a questi continui disservizi che possono creare anche seri problemi alle famiglie ed alle attività del paese.

Mi hanno assicurato che il problema, causato da un malfunzionamento del generatore di corrente elettrica, sarà risolto definitivamente in giornata. Nel caso in cui ci fossero dei dubbi sul suo corretto funzionamento, il generatore verrà sostituito e garantita in questo modo la continuità del servizio.

Mi scuso per il fastidioso disservizio e ringrazio per le tempestive segnalazioni che sono pervenute".