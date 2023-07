Bra: il Consiglio comunale dà il via libera alla vendita dell’immobile di via Vittorio Emanuele

Nuova seduta per il Consiglio comunale di Bra. Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3 luglio 2023, la massima assemblea cittadina è tornata a riunirsi per prendere in esame un variegato ordine del giorno.

La seduta si è aperta con la discussione di alcune interrogazioni presentate dalla minoranza relative all’applicazione dell’ordinanza n. 478/2022 che vieta l’introduzione di bottiglie e materiale di vetro all'interno delle aeree verdi cittadine, al malfunzionamento dell’impianto di raffrescamento del teatro Politeama Boglione e ai problemi di visibilità causati in alcuni punti della città dalla vegetazione troppo rigogliosa. Altre interrogazioni sono state invece rinviate alla prossima seduta del Consiglio essendo decorsi i tempi tecnici dedicati alla loro discussione.

L’assemblea ha quindi esaminato alcuni argomenti di natura economica, a cominciare dalla ratifica della 4° variazione a Bilancio di previsione 2023 adottata in via d’urgenza dalla Giunta. Il documento, illustrato dal sindaco Gianni Fogliato nella sua veste di delegato alle finanze, prevede il recepimento di un contributo regionale pari a 142 mila euro per il sostegno al prolungamento orario dei servizi per l’infanzia, cui si aggiungono 12 mila euro dalla Fondazione CRC per l’Estate ragazzi 2023 e 2.500 euro dalla Provincia di Cuneo per trasporto degli alunni disabili. Sul fronte delle uscite il dato principale sono i 250 mila euro di avanzo di amministrazione che verranno utilizzati per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria sulle strade comunali danneggiate. A tale somma, ha spiegato il Sindaco, l’Amministrazione aggiungerà altri 400 mila euro. La delibera è passata con i soli voti della maggioranza, mentre l’opposizione si è astenuta parlando di una “mossa dal sapore elettorale”.

Approvata invece all’unanimità dei presenti la nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del Comune per il triennio 2023/26, composto dott. Giuseppe Romanisio (presidente), dal rag. Luigi Pirrera e dal dott. Stefano Deola, nonché lo schema di convenzione predisposto dagli uffici comunali in vista della procedura di affidamento del servizio di tesoreria comunale in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Il Consiglio è quindi passato ad approvare la vendita dell’immobile di proprietà del Comune sito in in via Vittorio Emanuele 204, in prossimità dell’ingresso delle scuole primarie “Rita Levi Montalcini”. Si tratta di una porzione di fabbricato da ristrutturare che da anni l’Amministrazione cerca di vendere con risultati negativi: tutte le aste precedentemente bandite sono infatti andate deserte, nonostante nel tempo il valore dell’immobile fosse andato riducendosi. Solo nel corso della gara indetta lo scorso marzo è pervenuta un’offerta pari a 152.002 euro, inferiore all’importo di 220.000 euro che era stato stabilito dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 66/2022. Per questo motivo la vendita, per divenire definitiva, necessitava del consenso del Consiglio medesimo. Anche in questo caso la delibera è passata con i soli voti della maggioranza, mentre l’opposizione si è astenuta.

Infine, l’assemblea ha approvato all’unanimità la sdemanializzazione di una porzione di una strada vicinale che si dirama da strada Tripoli, oggi in disuso, posta tra la statale 231 e Borgo San Martino. Tale tratto di strada, di circa 886 mq, verrà poi permutato senza conguaglio con altri terreni limitrofi di superficie più ampia (1.518 mq) di proprietà di alcune aziende che hanno presentato richiesta di procedere alla ricostruzione per riqualificazione sismica ed energetica di alcuni edifici. Si tratta di un’operazione gratuita per il Comune visto che i privati si accolleranno tutti gli oneri, realizzata nell’ambito del progetto per la realizzazione di un nuovo collegamento della S.S. 231 a Borgo San Martino.

Il video integrale della seduta è visibile sul canale You Tube del Comune di Bra. (rb)