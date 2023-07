Bra: "Crescita delle infestanti lungo le strade mina la sicurezza, il Comune intervenga"

Durante lo scorso Consiglio comunale, è stata presentata dalle minoranze un’interrogazione relativa alla necessità di procedere a un più puntuale taglio degli infestanti presenti lungo le strade cittadine per garantire maggiore sicurezza a chi le percorre.

A illustrarla Luca Cravero (Lega): "Durante la stagione estiva, è maggiore la crescita della vegetazione, che può dunque rendere poco visibile la segnaletica stradale. Chiediamo dunque che si proceda col taglio e la pulizia, in particolare della grata ferroviaria a cavallo tra via Cuneo e Cherasco e il muretto in via Cuneo, spesso ripulito dagli stessi cittadini".

Prendendo parola, l’assessore Daniele Demaria ha sottolineato l’impegno massimo attuato su questo fronte dalla Giunta. "Le frequenti piogge seguite da grande caldo hanno portato alla crescita della vegetazione. Per due settimane abbiamo dunque riscontrato difficoltà a effettuare i tagli, ma abbiamo recuperato quella precedente. Ricordo che il muretto tra via Cuneo e Cherasco è a carico di Rete Ferroviaria Italiana, che abbiamo già sollecitato. Il servizio cantonieri ha comunque già effettuato almeno 3 servizi di sfalcio da inizio anno".

"Ringraziamo la ripartizione lavori pubblici per l’impegno encomiabile. Se, come è emerso, le operazioni non comportano costi aggiuntivi, ancora meglio", la controreplica del consigliere Cravero.