Caccia, il nucettese Tiziano Cola vola al Campionato Italiano Campionato Italiano Trofeo S. Uberto

Ottimi risultati per il nucettese d'adozione Tiziano Cola, la scorsa domenica 2 luglio, nelle gare disputate presso il campo d’addestramento La Tagliata a Fossano, organizzate dalla Federazione Italiana della Caccia Sezione Provinciale di Cuneo nell’ambito del Campionato Regionale Trofeo Sant’Uberto individuale.

Grazie a un'ottima prova e uno speciale feelin con la sua Brenda, cane di razza Epagneul Breton e Quanita, setter inglese, Cola si è qualificato al primo e al terzo posto, conquistand così la possibilità di far parte della rappresentativa della Regione Piemonte alla finale del Campionato Italiano che si svolgerà il prossimo mese di settembre a Collacchioni – Pieve Santo Stefano (AR).

"Il Sant’Uberto - spiega - è una specialità particolare, unica nel suo genere, in cui oltre alle abilità venatorie del cacciatore e del cane, i giudici sono chiamati a valutare l’azione di caccia nel suo complesso: correttezza, compostezza, intesa con il cane, attenzione alla sicurezza, all’etica e all’ambiente. In pratica si osserva del cane lo stile di razza, che deve essere corretto in partenza, corretto sull’involo, il cane deve avere una ferma statuaria (per i cani da ferma) e guidare al sopraggiungere del conduttore, rimanere corretto e riportare alla mano al comando ed essere molto collegato al suo conduttore."

Il cacciatore, oltre ad una buona presentazione, deve ispezionare l’arma e saperla portare, saper battere il terreno, mettersi in condizione di vento favorevole e saper condurre il proprio ausiliare; il tiro deve essere il più pulito possibile pena perdita di punti per sportività, deve sapersi far riportare il selvatico, segnarlo sul tesserino di abbattimento ed incarnierare; deve condurre la gara nel più assoluto silenzio, il cane va comandato a gesti, senza affrettare il passo e sondando il terreno secondo il vento e non portarsi direttamente sul probabile posto di semina; deve raccogliere il bossolo, ricontrollare la canna e ricaricare stando fermo sul posto.

"I più meritati complimenti a Tiziano Cola e ai suoi cani con i migliori auguri per la finale da parte mia, dell'amministrazione e di tutto il paese" - commenta il sindaco di Nucetto, Enzo Dho.