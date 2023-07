Il Lions Club Carrù Dogliani festeggia il passaggio delle cariche: Giancarlo Quaglia è il nuovo presidente

A dare il tocco di campana di inizio serata è stato Giorgio Colombo che ha ricordato l'anno di presidenza trascorso in modo intenso, ricco di service rivolti al territorio ed in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del programma distrettuale.

Altrettanto particolare, sentito e partecipato il momento dell'attribuzione del più prestigioso riconoscimento Lions - il Melvin Jones Fellow - alla Dott.ssa Carla Blengio, past president, per ben due mandati consecutivi nel difficile periodo della pandemia e per il suo impegno profuso come officer distrettuale facente parte del team "salute", specificatamente per il progetto " sight for kids" .