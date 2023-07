In prima visione Tv il film su Madre Clelia Merloni: le musiche sono di Enrico Sabena

Su TV2000, lunedì 10 luglio alle 20.55, va in onda in prima visione televisiva nazionale il film "Cento Cuori", la cui colonna sonora originale è opera del compositore, produttore di musica per cinema e tv Enrico Sabena.

"Si tratta di un lungometraggio dedicato alla figura della Beata Clelia Merloni, fondatrice delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù - spiega Sabena, saluzzese, trent'anni di esperienza in questo campo, già autore delle musiche di vari film internazionali.

"Un film che non è agiografico: è la storia di una donna il cui coraggio e dedizione hanno tracciato un percorso audace nel contesto del suo tempo, anticipando i valori del femminismo moderno".

Il film, scritto e diretto da Paolo Damosso, è stato girato tra Roma e Alessandria con un’accurata ricostruzione storico-ambientale e un originale escamotage: due storie intrecciate (inizio ‘900 e 2022), interpretate in doppio ruolo dagli stessi attori, con un cast d’eccezione: Silvia Budri e Beatrice Fazi; quindi Massimo Bonetti, Alessandra Costanzo, Remo Girone e Pamela Villoresi.

Il passato è raccontato con uno sguardo alla realtà di oggi: le domande dell’uomo sono sempre le stesse attraverso i secoli.

Il film sarà presentato anche nelle versioni in inglese, portoghese e spagnolo, con distribuzione televisiva in Brasile e negli USA.