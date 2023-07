Infermieri, Icardi: "La Regione ha avviato progettualità condivisa con sindacati e Asl"

"L’Assessorato alla Sanità, di concerto con la Presidenza della Regione Piemonte, ha sviluppato un percorso di miglioramento nell’ambito della gestione del personale, che si affianca a un percorso di monitoraggio continuo dei trend occupazionali del personale del Servizio Sanitario Regionale.

È stata pertanto avviata una progettualità condivisa tra l’Amministrazione regionale, le Organizzazioni sindacali della Dirigenza, del Comparto e le Aziende sanitarie regionali per la “Governance delle risorse umane in Sanità”. Tale progettualità si avvarrà di uno specifico Organismo che nel suo funzionamento concorrerà al monitoraggio continuo del trend occupazionale del personale in sanità". Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta ad un’interrogazione in Consiglio regionale sulla gestione dell’occupazione del personale infermieristico.

L’organismo in oggetto è l’Osservatorio regionale composto da: Presidenza, Assessorato Sanità, Direzione Sanità con i competenti settori, Azienda Zero e le Organizzazioni sindacali. "L’Osservatorio – osserva l’assessore Icardi - è chiamato a svolgere direttamente le funzioni di verifica e monitoraggio, evidenziando coerenza tra quanto programmato e quanto applicato dalle Aziende sanitarie regionali e pertanto si avvarrà di tavoli di lavoro specifici ove saranno convocate le Direzioni aziendali nell’ambito delle specifiche materie di intervento".

"Prendiamo atto dell'avvio della progettualità, riferita poco fa dalla Giunta Regionale in risposta al mio Question Time sulla carenza di infermieri, dell'Osservatorio Regionale, con la partecipazione della Presidenza, dell'Assessorato alla Sanità, della Direzione Sanità, dell'Azienda Zero e delle Organizzazioni Sindacali. Anche questo nuovo soggetto potrà essere utile a superare una situazione che vede - si stima - tra le 4mila e le 5mila unità la carenza di infermiere e infermieri (attualmente 21mila nella nostra regione) rispetto al reale fabbisogno della nostra regione. Il fenomeno sempre più evidente delle dimissioni (in media una al giorno in campo infermieristico a livello nazionale, con il Piemonte che non fa eccezione rispetto alla tendenza) rende lo stato dell'arte ancora più preoccupante", ha replicato il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano.

Passando ad un altro tema, l'anno scorso la Regione Piemonte ha ristabilito la tariffa di identificazione elettronica dei cani con microchip da impiantare presso le Asl ad un costo di 20 euro per i soggetti privati. "Da un'indagine di mercato – osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta a un’interrogazione consiliare sulle spese per l’identificazione elettronica dei cani - emerge che il costo vivo del microchip risultava essere molto più elevato delle tariffe in vigore dal 2004 al 2022 in Regione Piemonte, pertanto in precedenza non si coprivano neppure i costi per l’acquisto del microchip. Confrontando le tariffe delle Regioni limitrofe, risulta che la nostra tariffa di 20 euro, reintrodotta nel 2022, è inferiore rispetto ai 30 euro della Lombardia e ai 40 euro della Liguria".

L’assessore Icardi fa anche presente che “le tariffe applicate dai veterinari libero professionisti, i quali lamentavano l'ingiustificata concorrenza da parte delle Asl, con costi a carico del servizio sanitario regionale, variano da 35 a 50 euro”.

"La tariffa di 20 euro – puntualizza Icardi - è prevista solo per i soggetti privati, mentre le associazioni e gli enti continuano a fruire della tariffa agevolata di euro 3,50 e con la partenza degli ambulatori veterinari solidali, per gli indigenti sarà addirittura gratuita".