La Crissolo-Pian del Re chiusa al traffico per la manifestazione cicloturistica “Scalate leggendarie"”

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione cicloturistica “Scalate Leggendarie” si la Provincia di Cuneo, con una sua specifica ordinanza, ha disposto la chiusura al traffico veicolare del tratto di Provinciale 234 Crissolo-Pian del Re compreso fra il chilometro 2,130 (equivalente alla punto in cui la strada di divarica per permettere di raggiungere la frazione Borgo) ed il chilometro 8,800 (Pian del Re).

Il divieto sarà in vigore dalle 8 alle 12 di giovedì 6 luglio.

Strada e viabilità saranno riservati a pedoni e ciclisti (anche ebike) ma ad auto, moto, bus e camion sarà interdetto di raggiungere in le località Serre Uberto, Ponte Riondino, Pian della Regina, Pian del Re.

L’arrampicata al Pian del Re con annesso panorama mozzafiato ha una pendenza massima del 12%, per un dislivello totale di 690 ma su un tracciato di 9 km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Crissolo nei pressi della Sala delle Guide.