La cucina stellata de "Il Nazionale" di Vernante apre la seconda edizione di "Aqua" a Garessio

Tradizione, territorio ed eccellenze enogastronomiche che si incontrano dalla Valle Vermenagna alla Valle Tanaro.

Garessio si prepara ad ospitare la seconda edizione di "Aqua", la kermesse dedicata alla cultura del territorio e alla valorizzazione dei prodotti locali, che si svolgerà dal 21 al 23 luglio.

Il primo appuntamento che darà via alla manifestazione sarà la cena stellata con "Il Nazionale" di Vernante che, venerdì 21 luglio, si trasferirà eccezionalmente alla Locanda Ponte Rosa per un viaggio tra sapori a chilometro zero.

"Un'iniziativa nata grazie alla collaborazione tra Comune, Acqua San Bernardo, la Locanda Ponte Rosa e Il Nazionale di Vernante, che darà modo di valorizzare le eccellenze di due territori della nostra provincia" - spiega l'assessore e giornalista enogastronomica Paola Gula - "La seconda edizione di 'Aqua' si apre all'insegna delle eccellenze locali che verranno interpretate in speciali piatti preparati con l'utilizzo di acqua minarale San Bernardo".

E saranno proprio l'acqua e l'amore per il territorio il filo conduttore della serata che verrà ospitata alla Locanda Ponte Rosa di Garessio, come ci spiega Davide Salvatico: "Da tempo speravamo di poter ospitare una cena stellata e siamo molto felici che la cucina de "Il Nazionale" di Vernante venga in trasferta nel nostro locale. Dall'aperitivo al dolce, tutte le pietanze saranno un'unione perfetta tra l'acqua San Bernardo e le eccellenze locali dalla Val Vermenagna alla Valle Tanaro. Il dolce sarà poi una celebrazione della nostra de.co per eccellenza: la castagna garessina".

IL MENU della CENA

· Aperitivo e drink di benvenuto

· Menù della serata:

- Pomodoro candito, mozzarella di Palanfrè e acqua di panzanella

- Mezze maniche Castelmagno&pepe, cardamomo nero

- Maialino razza nero Cavour e salsa speziata ai peperoni

- Bianca Garessina: Torta Monferrina alle castagne e cioccolato, gelato ai “mundai” (sempre con castagna garessina) e spuma al tabacco

· Piccola pasticceria

Durante la festa i piatti, sono preparati con l’utilizzo di Acqua minerale.

Posti limitati e su prenotazione. Per info chiamare il 345 511 2983