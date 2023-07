Le note di Martina Malavolti e Lorenzo Martini allieteranno la cena benefica di "Milleluci nel piatto"

Classe 2001 e laureata a pieni voti in canto, Martina frequenta oggi il Biennio in canto lirico presso il Conservatorio Ghedini Cuneo ed ha già al suo attivo diversi concerti sacri nel ruolo di solista.

Saranno le note di Martina Malavolti e Lorenzo Martini ad allietare la cena benefica "Milleluci nel piatto" il prossimo 6 luglio in via Roma a Cuneo.

Classe 1994 con diploma al Conservatorio Verdi di Milano in Maestro Collaboratore, Lorenzo collabora invece con il Conservatorio Ghedini di Cuneo e con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino e accosta, all’attività di accompagnatore, quella di insegnante di pianoforte e di vocal coach.

Uno straordinario amalgama vocale e strumentale per un evento benefico imperdibile che si terrà giovedì 6 luglio alle 20 a Cuneo, in via Roma.

Come ogni anno l’evento, inserito all’interno dell’Illuminata, punta a raccogliere fondi per una causa particolarmente sentita nel territorio cuneese attraverso un momento conviviale di alto profilo.

"Siamo già a 350 prenotazioni. Ci sono ancora posti disponibili, ma ci fermiamo a 400 - dicono da Cuneo Alps -. E' possibile prenotare fino a stasera, martedì 4 luglio".

Per iscrizioni Clicca qui - Info: 0171 698749 - 0171 696206 - info@cuneoalps.it

Il prossimo 6 luglio, allora, grazie alla collaborazione tra Fondazione Ospedale Cuneo, Conitours, ATL del Cuneese, WE Cuneo, Federazione Cuochi, Associazione Sommelier, un folto gruppo di chef cuneesi e altrettanti fornitori locali che presteranno gratuitamente il loro operato, l’obiettivo benefico sarà quello di contribuire ad acquistare una seconda PET per l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Un macchinario all’avanguardia a disposizione dell’intero territorio, imprescindibile per l’analisi e la diagnosi di molteplici patologie.

MENU'

Capunet vegetale estivo, robiola e salsa ai peperoni di Cuneo sotto raspo

Cipolla bionda ripiena e salsa royale

PINOT CHARDONNAY SPUMANTE-Beni di Batasiolo La Morra

Gobbi di Saluzzo ai tre arrosti e fondo Bruno

Reale di Vitella piemontese arrosto e cremoso alle carote di San Rocco

Profumo di Castelmagno-La Meiro

LANGHE NEBBIOLO 2020-Beni di Battasiolo La Morra

Sacher di montagna :biscotto alle castagne, confettura ai frutti di bosco e amarene

semi candite- Agrimontana

MOSCATO BOSC DLA REI 2022- Beni di Batasiolo La Morra

Acqua San Bernardo- Garessio

Caffè e Galuperie a cura dei Bar del centro storico

Pane di That's Amore- Cuneo

Genepy- La Meiro di Castelmagno

MENU' A CURA DEGLI CHEF

FABIO INGALLINERA- 1 Stella Michelin- Ristorante Nazionale Vernante

LUCA POLITANO- Ristorante da Politano Boves

IN COLLABORAZIONE CON

Gino Pitanti-Grill del Lovera-Cuneo

Daniela Marchisio-Osteria Senza Fretta-Cuneo

Marianna Rabbia-Trattoria Roma-Cuneo

Diego Carlevero-Ristorante 5 Sensi-Cuneo

Gaetano Zonno-Ristorante Ciance-Cuneo

Pier Paolo Rosa-Zippi zabajone di Pippi-Cuneo

Alessandra Ingenetti-Locanda del Mulino-Pamparato

Alessandro Garino-Locanda del Castelmagno-Pradleves

Daniele Mantovani-Ristorante da Mosè-Racconigi

Maurizio Quaranta-Ristorante La Speranza-Farigliano

Davide Pepino-Birrificio Troll-Vernante