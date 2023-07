Luca Mellano è il nuovo presidente del Lions club Scarnafigi-Piana del Varaita

Luca Mellano, funzionario Bper Banca di Saluzzo, è il nuovo presidente del Lions club Scarnafigi-Piana del Variata. Martelletto e spilla presidenziali gli sono stati consegnati venerdì 30 giugno a Palazzo Drago a Verzuolo, nella conviviale di chiusura dell’anno sociale alla presenza di molti ospiti.

Un inizio tra gli applausi per il nuovo presidente Lions, una quindicina di anni nel club, al quale è stato conferito nella stessa serata il Melvin Jones Fellow, prestigioso riconoscimento di Lions Club International, a chi si è distinto per l’impegno verso gli altri.

Doppia emozione per lui che si è espressa nel grazie al club e al past president Matteo Quaglia, “per il suo lavoro che porteremo avanti nel solco dei valori e degli obiettivi internazionali , ma nello stesso tempo con l’attenzione al nostro territorio e alla nostra nazione. Vari gli ambiti di servizio: dalla scuola, alla salute, alle problematiche degli anziani, a quelle derivanti dalla crisi economica. Affronteremo il nuovo anno di impegni Lions con la collaborazione di tutti e in sinergia con i club vicini”.

Il presidente uscente Quaglia, uno dei fondatori del sodalizio, ha ringraziato a sua volta i soci, in particolare il suo direttivo: “in squadra si fa tutto” sottolineando i valori del saper lavorare insieme e l’amicizia vera che è tangibile tra i componenti del sodalizio. Ad oggi 27.

Con Mellano entra in carica il nuovo direttivo: sono vicepresidenti Pietro Rabbia e Francesco Hellmann, segretario Davide Omento, tesoriere Elio Correndo, cerimoniere: Adelina Asselle, consiglieri: Elena Bertolino, Piercarla Cornaglia, Piersandro Mina, Maria Grazia Savio, Domenico Testa. Past-President LCIF Matteo Quaglia.

Nella stessa serata i soci del Lions Club “Scarnafigi-Piana del Varaita” si sono ritrovati in assemblea per approvare il rendiconto consuntivo provvisorio per l’anno sociale 2022-2023, prendendo atto con soddisfazione, del buon esito del Club nella realizzazione di numerosi interventi sul territorio.