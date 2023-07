Proseguono a Monastero di Vasco i lavori di efficientamento energentico del paese

Nuovo assetto per l'illuminazione pubblica del comune di Monastero di Vasco che consentirà di contenere i costi energetici.

Sono in corso in questi giorni i lavori, in frazione Bertolini Soprani e lungo il marciapiede che collega Roapiana a Vasco, per la sostituzione i lampioni con punti luce a led a basso consumo energetico.

"I lavori in corso ai Bertolini - spiega il sindaco Franco Bosio - rientrano nell’opera di efficientamento partita con la precedente amministrazione, grazie ad un fondo statale ora rientrato nel PNRR di 50mila euro, e che la mia amministrazione intende portare avanti al fine di ridurre i costi ed ottenere un minor impatto ambientale con l’utilizzo di sorgenti luminose sempre più performanti".

"Proprio in quest’ottica - prosegue il primo cittadino - abbiamo deciso di sostituire anche l’illuminazione lungo la passeggiata tra Vasco e Roapiana, sfruttando un precedente ribasso di spesa per circa 12mila euro, così da poter proseguire l’attività di miglioramento, come avevamo già indicato nel programma elettorale."

"Si tratta di un intervento di completamento di quanto già iniziato dalla precedente amministrazione. Un percorso che intendiamo portare avanti e potenziare. - commenta il vice sindaco Andrea Musso - "In diverse aree del paese sono già stati sostituiti quadri e punti luce, in modo da migliorare da garantire il massimo efficientamento energetico e consentire così un buon risparmio per il Comune e per tutti i monasteresi".

Tale intervento, poi, apre la strada ad un importante opera che vedrà coinvolto l’edificio scolastico, con l’intento di ottenere la sua autonomia energetica.

"Come amministrazione - concludono - siamo particolarmente sensibili a tali interventi, finalizzati sempre più a garantire un servizio sempre migliore ai cittadini."