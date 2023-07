“Sana e robusta Costituzione": incontro al CDT di Cuneo

“Sana e robusta Costituzione. Rigenerare le istituzioni attuando la Costituzione” è il titolo dell’assemblea pubblica che si svolgerà mercoledì 5 luglio alle 21, presso la sala polivalente CDT di Largo Barale 1 a Cuneo.

Organizzata dal neonato ‘Comitato vivere la Costituzione’, insieme al locale ’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea’ e all’Associazione ‘Libera contro le mafie’, vedrà gli interventi di Ugo Sturlese, già direttore DEA dell’Ospedale Santa Croce, di Luciana Toselli già presidente del Consorzio Socio Assistenziale Cuneo e di Corrado Camilla, già medico di famiglia e referente del Presidio territoriale della Valle Stura e del Gruppo di Cure primarie.

Sarà presente anche Giovanni Damiano, presidente dell’Associazione “Officina delle idee per l’Ospedale di Saluzzo”, figlio di Amedeo presidente dell’USSL 63 vittima nel 1987 di un agguato mafioso per la sua opera di moralizzazione della sanità locale.

Gli organizzatori infatti ritengono che, di fronte al rischio di smantellamento della sanità pubblica, che è invece aspetto fondamentale per ciascun cittadino, si debba guardare a figure esemplari come quella di Amedeo Damiano che ha dato la vita per difendere questo fondamentale diritto.

“E’ la prima volta che si parla pubblicamente della vicenda di mio padre a Cuneo – afferma Giovanni Damiano -. Sono passati trentasei anni e c’è da chiedersi perché ci sia voluto così tanto tempo… Come famigliari ringraziamo quindi gli organizzatori per questa opportunità”.