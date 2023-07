Parla il motociclista aggredito a Borgo: “La reazione violenta di quell’uomo è ancora nei miei pensieri. Provo paura e inquietudine”

“Ho una gamba rotta e molte ecchimosi, ma grazie a Dio sono vivo e posso raccontarlo. La mia fortuna è stata quella di non togliermi il casco quando mi sono parcheggiato in quello spazio per attendere l’arrivo di mio figlio e di un suo amico”.



Inizia così il racconto del 47enne motociclista aggredito sabato mattina in Largo Argentera a Borgo San Dalmazzo . Medicato al Santa Croce, ha riportato una prognosi di trenta giorni. Alla base del cruento fatto una mancata precedenza, peraltro dell'aggressore nei confronti dell'aggredito secondo la versione del motociclista, non confermata nè smentita dalle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi.



Questo il suo racconto. “Stavo viaggiando sulla Statale tra Vignolo e Borgo, dieci minuti e sarei arrivato in largo Argentera, da lì saremmo dovuti partire per una sgambata in Francia. Il furgone bianco guidato da quell’uomo è partito improvvisamente da uno stop, mi ha tagliato la strada e mi ha obbligato a una manovra di emergenza, al fine di evitarlo. Sono finito nell’erba fuori dalla carreggiata, rischiando di cadere per evitare lo scontro. Naturalmente, preso dall’adrenalina, ho mandato vistosamente a stendere quell’autista incurante. Poi ho ripreso il mio viaggio raggiungendo poi largo Argentera”.



E continua: “Dopo circa 10 minuti lo stesso furgone mi ha raggiunto e si è interposto tra me e il bar. L’autista è sceso insultandomi. Io ho risposto, facendo presente a quell’uomo che se avesse continuato avrei chiamato le forze dell’ordine. Intanto sono rimasto a cavalcioni sulla moto col cavalletto e il casco in testa. In una frazione di secondo, senza capire bene cosa succedesse, quell’uomo ha preso dal furgone una mazza e un palanchino. Mi ha colpito rompendo la mazza e sfondandomi il casco, per poi continuare. Dopo avermi ribaltato sul marciapiede con la moto, ha ripreso a colpirmi col palanchino spezzandomi la gamba. Solo grazie all’intervento di Isouf, un ragazzo che era presente lì sul posto e che incurante del rischio si è messo tra me e l’aggressore, probabilmente è stato evitato il peggio. Il colpo ricevuto con la mazza sul casco ha attivato la chiamata di emergenza e sono riuscito prima di perdere coscienza a chiamare i soccorsi”.



Nei confronti dell'aggressore, il motociclista dichiara di non nutrire "alcun sentimento, né rabbia né rancore", ma "solo tanta tanta pena”.



“Ringrazio tutte le persone che mi hanno soccorso, e soprattutto Isouf, che probabilmente mi ha salvato la vita. Ho un solo rammarico. Sapere che quella persona che mi ha aggredito oggi è a piede libero e non in galera. Purtroppo, oltre al dolore, la reazione violenta di quell’uomo è ancora nei miei pensieri e a distanza di giorni provo paura e inquietudine. Non credo che la nostra società meriti questo”, conclude il motociclista.



Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno deferito l'aggressore per lesioni aggravate.



Il motociclista aggredito è assistito dall'avvocato Nicola Dottore: “Si tratta di un fatto gravissimo. Faremo tutto il necessario per avere giustizia”, dichiara il legale.