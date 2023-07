"Che bella estate a Valdieri"

Metti che l’estate stia per arrivare

Metti che vuoi divertirti

Metti che sei libero…

Il rumore delle bocce, forse non si sente più, ma il pallone che rotola in un campo di calcio tra le urla dei ragazzi è sempre presente, come i bambini che scendono da uno scivolo.

Per non perdersi e per tenere vivi certi luoghi di fronte alle montagne, in Valle Gesso stanno continuando i vari eventi.

Nella serata di sabato 1° luglio presso la Pro Loco di Valdieri, si è svolto l’Evento Valdieri estate. Un modo per gli abitanti e per chi è in villeggiatura di ritrovarsi e soprattutto per aprire da parte della Pro Loco di Valdieri la stagione estiva. Con una cena tris di antipasti, un primo ed un dolce il Direttivo, ha ridato ossigeno alla Pro Loco, collegandolo al tesseramento. Una sessantina di partecipanti. Si ringrazia per la riuscita dell’evento tutto il gruppo Direttivo ed operativo della Pro Loco, e tutti i partecipanti e non della cena.