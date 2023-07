I veri re in campo? I procuratori sportivi

Nascita ed evoluzione dei procuratori sportivi: il nuovo regolamento della FIFA per limitarne le operazioni

La figura che è letteralmente spopolata nel XXI secolo non è un nuovo tipo di calciatore, un allenatore moderno o un dirigente in particolare: è il procuratore sportivo – chiamato anche “agente”.

I procuratori sportivi hanno rivoluzionato a modo loro il mondo dello sport, soprattutto del calcio. In termini economici specialmente, ma anche da un punto di vista etico, dei rapporti sociali e delle tempistiche. Si tratta di una sorta di mediatori – paragonabili per certi versi agli agenti immobiliari – che hanno il compito di fare le veci di un determinato giocatore o allenatore e di rappresentarlo in ogni contesto sportivo: dal contratto con la squadra al rapporto con la stampa, dal calciomercato agli sponsor.

È quindi chiaro come questi agenti influenzino in maniera determinante la compravendita di giocatori, avendo un impatto netto sull’intero settore del calciomercato mondiale, sulle future rose delle squadre e, di conseguenza, sull’andamento delle stagioni e persino sui pronostici sportivi. Gli appassionati che visitano costantemente il sito scommessesulweb.com , ad esempio, sanno che le loro puntate future dipendono dagli eventuali movimenti dei procuratori sportivi.

Il potere dei procuratori sportivi

Oggi i procuratori sportivi sono diventati la normalità. Non è obbligatorio averne uno, ma è rarissimo vedere un calciatore di livello non esser rappresentato da nessuna figura professionale ed esperta. L’eccezione che conferma la regola è ad esempio Kevin De Bruyne, uno dei migliori giocatori del Manchester City e del mondo: da qualche anno infatti, il centrocampista belga ha scelto di gestire autonomamente le proprie trattative con il club inglese. Avendo anche un discreto successo.

Fatto sta che i procuratori sportivi oggi vantano un raggio d’azione davvero ampio. Il loro ruolo principale prevede quello di rappresentare il calciatore o l’allenatore di fronte ad un club in sede di contratto – nuovo o rinnovo che sia.

D’altra parte, però, l’agente è determinante soprattutto in fase di calciomercato – che in realtà si muove tutto l’anno, ma si intensifica durante la sessione estiva e quella invernale. In questo caso, l’obiettivo del procuratore è quello di ottenere il miglior accordo economico possibile per il suo assistito, previo benestare a trattare con la nuova squadra. Chiaramente, le cose si complicano quando il rappresentante deve fungere da vero e proprio mediatore fra le parti: la squadra detentrice del cartellino da una parte e quella interessata ad acquisirne le prestazioni dall’altra. In questa situazione, il suo compito è quello di far uscire dalla trattativa tutti contenti, ma le variabili sono molteplici e gli imprevisti dietro l’angolo.

Proprio per questo, negli ultimi anni la figura del procuratore sportivo è cresciuta esponenzialmente di livello ed importanza. Di conseguenza, sono stati massimizzati anche i suoi guadagni. Oggi fanno notizia infatti le ingenti somme di denaro guadagnate dai procuratori nelle operazioni di calciomercato: percentuali – le cosiddette “commissioni” – che le società, sia quella che vende sia quella che compra, devono versare al procuratore una volta che la trattativa è andata a buon fine. In alcuni casi, si parla di cifre incassate alla firma superiori anche agli stipendi dei propri assistiti.

Il nuovo regolamento della FIFA per limitare i procuratori sportivi

Tutto ciò sta però oltrepassando il limite. I procuratori sportivi stanno monopolizzando il calciomercato e tenendo in scacco le società, costrette a pagare commissioni sempre più alte e ad accontentare non più solo le richieste economiche del calciatore o dell’allenatore ma anche di una terza figura – non richiesta.

Ecco quindi che la FIFA ha finalmente deciso di regolamentare tutto questo, così da mantenere la situazione sotto controllo, limitare i guadagni e rendere il tutto più gestibile da parte dei club nazionali ed internazionali. Basti pensare, ad esempio, che dal 2015 non esiste più l’obbligo di avere un tesserino o una certificazione particolare per vestire i panni dell’agente.

Questi dunque gli aspetti salienti della nuova riforma della FIFA che dovrebbe entrare in vigore a partire dall’ottobre del 2023:

Verrà ripristinato un albo mondiale per i procuratori a cui sarà obbligatorio esser iscritti dopo aver superato un esame scritto e versato una quota annuale di 600 dollari;

Il procuratore non potrà più rappresentare più di una parte nella stessa trattativa di calciomercato nel caso di cessione di un calciatore;

I club impegnati nella stessa trattativa, quello che vende e quello che acquista, non dovranno più pagare la commissione allo stesso procuratore nella stessa trattativa;

Sarà necessario esprime il consenso alla “doppia rappresentanza” per far sì che il procuratore possa rappresentare sia un giocatore sia un club nella stessa trattativa;

Il procuratore potrà incassare una commissione al massimo del 5% se il calciatore o l’allenatore da lui rappresentato nella trattativa percepirà uno stipendio annuo inferiore ai 200mila dollari americani;

Il procuratore potrà incassare una commissione al massimo del 3% se il calciatore o l’allenatore da lui rappresentato nella trattativa percepirà uno stipendio annuo superiore ai 200mila dollari americani;

Se rappresentante sia del club acquirente che del giocatore, il procuratore potrà incassare una commissione al massimo del 10% se lo stipendio annuo concordato nella trattativa sarà inferiore ai 200mila dollari americani;

Se rappresentante sia del club acquirente che del giocatore, il procuratore potrà incassare una commissione al massimo del 6% se lo stipendio annuo concordato nella trattativa sarà superiore ai 200mila dollari americani;

La durata massima dei contratti tra giocatori o allenatori e i rispettivi procuratori sportivi rimane invariata: 2 anni. Ovviamente con possibilità di rinnovo.