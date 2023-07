Le stampanti 3D. La nuova rivoluzione industriale

Dal 1983, anno della loro nascita fino ai giorni nostri, l'evoluzione delle stampanti 3D è stata davvero impressionante. Negli ultimi 40 anni, queste macchine hanno rivoluzionato il modo di concepire la produzione, l'ingegneria, l'arte, la medicina e molti altri campi. Oggi, l'evoluzione della tecnologia 3D si spinge ancora più in là, non solo migliorando la qualità di stampa, ma anche riducendo i costi delle macchine e ampliando la gamma di resine, tra cui la resina per stampanti 3D, i filamenti e le resine ABS-like, rendendo la tecnologia più accessibile a un pubblico più ampio.

Qualità di stampa

La qualità di stampa è stata una delle aree di progresso trascendentale della tecnologia 3D. All'inizio, le stampanti avevano limiti in termini di precisione e livello di dettaglio che ne limitavano l'applicazione in alcuni settori. Oggi, invece, le macchine più recenti hanno superato di gran lunga questi limiti, riuscendo a produrre oggetti con una precisione fino a 20 micrometri. Ciò significa che gli oggetti stampati in 3D hanno un aspetto più liscio e dettagliato, per cui è ora possibile stampare strutture complesse con un'elevata precisione, offrendo una qualità superficiale eccezionale.

Costo delle macchine

Oltre al miglioramento della qualità di stampa, un altro aspetto importante dell'evoluzione delle stampanti 3D è la riduzione dei costi dell'hardware, grazie a una combinazione di progressi tecnologici e aumento della domanda di queste macchine. Questo aspetto è stato fondamentale per rendere la stampa 3D un'opzione più accessibile e conveniente per i privati, le piccole imprese e le istituzioni scolastiche. Anche gli studenti e gli hobbisti possono ora avere accesso a stampanti 3D di buona qualità a prezzi accessibili.

Diversi tipi di resine

Un altro fattore chiave nell'evoluzione delle stampanti 3D è la diversità delle resine disponibili per la stampa. All'inizio, i filamenti di plastica tradizionali, come l'ABS e il PLA, erano i materiali più diffusi e utilizzati per la stampa di oggetti. Entrambi sono polimeri termoplastici che si ammorbidiscono a caldo e si induriscono a freddo. Tuttavia, la differenza tra i due materiali è fondamentale.

ABS . Come la maggior parte delle plastiche standard, deriva dal petrolio . Si compone di tre monomeri: butadiene, stirene e acrylonitrile. La composizione chimica di questi elementi ha ovviamente un impatto ambientale significativo che va a discapito della sua sostenibilità.

. Come la maggior parte delle plastiche standard, . Si compone di tre monomeri: butadiene, stirene e acrylonitrile. La composizione chimica di questi elementi ha ovviamente un impatto ambientale significativo che va a discapito della sua sostenibilità. PLA. Questo polimero proviene da fonti verdi. È riconosciuto per le sue proprietà ecologiche, essendo un materiale biodegradabile e quindi rispettoso dell'ambiente. Tuttavia, il suo grado di biodegradabilità dipende da condizioni particolari, come il compostaggio industriale.

Sebbene il tema della sostenibilità sia al suo apice, la resina ABS è più indicata rispetto all'ecologica resina PLA a causa della sua elevata resistenza al calore e agli urti. Di fatto, la resina PLA, pur essendo più duttile, fonde a temperature inferiori rispetto all'ABS e questo ha un impatto importante sugli oggetti che vengono realizzati. Attualmente esiste un'ampia gamma di resine liquide che offrono un livello di dettaglio e di finitura superficiale più elevato. Queste resine consentono di stampare con caratteristiche più precise e dettagliate, ampliando ulteriormente le possibilità della stampa 3D. La ricerca tecnologica della resina ideale per la stampa 3D si sta concentrando su un materiale ecologico con la resistenza dell'ABS e la duttilità del PLA.

Resine ABS-like

Nel contesto della ricerca della resina ideale per le stampanti 3D, le resine ABS-like rappresentano un'opzione interessante. Queste resine replicano le proprietà dell'ABS, il materiale plastico più utilizzato nella stampa 3D, ma con flessibilità, resistenza e sostenibilità di gran lunga superiori. Tali resine possono essere utilizzate per stampare oggetti che devono resistere a sollecitazioni elevate o che richiedono flessibilità, il che amplia ulteriormente le possibilità della stampa 3D e delle stampanti 3D, come una maggiore economicità, una migliore qualità e un'ampia varietà di tipi di resina. Con le resine ABS-like, la stampa 3D diventa ancora più versatile e in grado di adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni che vanno dalla stampa di oggetti resistenti a parti piccole e altamente dettagliate. Infatti, la possibilità di avere a disposizione per le stampanti 3D una resina come l'ABS-like, con resistenza e flessibilità combinate, permette di creare piccole parti con grandi proprietà meccaniche.

Tra i suoi vantaggi possiamo citare:

Elevata resistenza agli urti . Ciò rende possibile la stampa di miniature per giochi del genere wargame.

. Ciò rende possibile la stampa di miniature per giochi del genere wargame. Resistenza alla trazione e allo strappo , grazie alle sue caratteristiche di flessibilità.

, grazie alle sue caratteristiche di flessibilità. Indeformabile se esposto al calore o a condizioni ambientali variabili.

se esposto al calore o a condizioni ambientali variabili. Resistenza agli agenti chimici o ai solventi, quindi è utile per la stampa di parti che possono entrare in contatto con sostanze abrasive.

Negli ultimi anni, l'evoluzione delle stampanti 3D è stata davvero sorprendente. I cambiamenti che ha portato sono paragonabili alla creazione del motore Ford nel 1913 con la sua linea di produzione. Per questo motivo è da annoverare tra le rivoluzioni industriali. Con la ricerca di resine ABS-like, la lotta ambientale viene incorporata.