Un brand sinonimo di qualità da quattro generazioni: per Balocco il premio "Save The Brand" 2023

Balocco ottiene il premio Save The Brand, giunto alla decima edizione, in occasione dell’evento organizzato da LC Publishing Group - con la testata digitale Foodcommmunity.it - al Four Seasons Hotel di Milano.

L’azienda è stata premiata in qualità di “Brand Storico” con la motivazione: “Storia di famiglia da 4 generazioni, apre la prima pasticceria nel 1927 a Fossano. Negli anni la crescita non si ferma. Da una decina d’anni l’azienda investe in nuove tecnologie e sostenibilità ambientale, e cresce l’attenzione verso i mercati esteri. Il brand è diventato sinonimo di qualità "Made in Italy" in oltre 67 Paesi”.

Save The Brand è un premio dedicato agli imprenditori italiani e alle eccellenze del Made in Italy nel settore Food & Beverage che si sono distinte per il valore del loro marchio. Selezionate dalla redazione di Foodcommunity.it, sono state premiate quelle aziende che, per performance economica, innovazione di prodotto, attenzione alla sostenibilità, livello di internazionalizzazione, espansione a nuovi mercati esteri, apertura del capitale a nuovi investitori, innovazione e strategie di branding e comunicazione sono arrivate ad essere veri protagonisti del settore. Altri criteri che hanno portato queste aziende nel mercato del food a distinguersi sono stati la qualità del prodotto, lo sviluppo di piani di investimento, la capacità di previsione dei trend della domanda e l’attenzione alla filiera.

In questo contesto è stata premiata la storia di Balocco, iniziata nel 1927 come pasticceria artigianale nel cuore di Fossano (CN) e oggi divenuto uno dei principali player del dolciario, che si adopera per rendere più dolce la vita di milioni di consumatori, sparsi in tutto il mondo, nelle ricorrenze e nel momento della colazione.

Il successo Balocco, anno dopo anno, si deve all’attenzione per la qualità e ad una politica di investimenti continui per nuove tecnologie: negli ultimi 10 anni sono stati investiti 88 milioni di euro in tecnologia ed immobili strumentali. Inoltre, l’azienda, particolarmente sensibile al tema della sostenibilità ambientale, si è dotata di uno dei più grandi impianti fotovoltaici su copertura industriale del Piemonte, che in seguito a diverse integrazioni, hanno consentito di raggiungere una potenza installata di 5,5 Megawatt. Il fatturato 2022 è di 222 milioni di Euro e sono state prodotte 66.000 tonnellate di prodotti da forno che hanno raggiunto oltre 70 Paesi: Europa, Far East, Australia, America e Middle East sono i mercati principali.