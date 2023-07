A Coumboscuro appuntamento con il Roumiage e il Pellegrinaggio dell'Addolorata

Domenica 9 luglio a Coumboscuro si svolge il Roumiage a la Vierge Adoulourado - Pellegrinaggio all’Addolorata, che sulla scia della tradizione mariana, rimane tra gli appuntamenti più originali delle valli di Cuneo.

Ad anticipare l’appuntamento sarà la serata di venerdì 7 luglio – ore 21.00, nella Chiesa Parrocchiale di S. Lucio di Coumboscuro. “I benedettini dal Puy en Velay alla valle Grana “.

L’appuntamento è dedicato ad approfondire la presenza benedettina in valle Grana e Stura. Relatore Gian Michele Gazzola, che prendendo spunto dalla rete di antiche strada di collegamento tra le valli, partirà dalla frazione “Couvent” di Coumboscuro, per spingersi a percorrere le valli di Cuneo, sino alla casa madre dei benedettini che frequentarono il cuneese: il centro monastico di Puy-en-Velay, importante snodo del Camino di Santiago.

In valle Grana in particolare i benedettini posero la prima pietra del complesso monastico di Santa Maria della Valle in cui compare un raro affresco che risale a circa 1000 anni addietro, che – raro caso in Europa – ritrae San Teofredo (fondatore dell’ordine del Puy – con la testa in mano ( fu martirizzato con la mozzatura del capo).

Una serata dunque di particolare interesse tra storia e vita di queste terre alpina, sotto il motto “ora et labora”, così ben applicato dall’ordine dei benedettini, che in valle non solo disboscarono e aprirono strade, ma realizzarono l’efficiente sistema di irrigazione che ancora oggi raccoglie l’acqua del Grana per distribuirla sino alla pianura.

Domenica 9, la giornata clou del Roumiage a la Vierge Adoulourado: Ore 15.00 S. Messa cantata in provenzale e quindi percorso processionale sulla montagna. Dove avverranno le riflessioni sui Misteri della luce. Ai partecipanti saranno distribuiti i testi degli antichi canti sacri e lo sforzo di cimentarsi in una lingua antica, come quella provenzale. Il ritorno alla parrocchiale coincide con l’apertura della rassegna d’arte 2023.

A chiusura del pomeriggio, alle ore 15.00, il vernissage della rassegna “Forgiaron – storia di una bottega artigiana”. La tradizione di famiglia riporta al 1850 con il capostipite Scarsi Bernardo, fabbro-maniscalco. Dalla sua figura tre generazioni si sono avvicendate nella bottega di Canale d’Alba. Oggi cinque discendenti tra padri e figli, continuano la tradizione del ferro battuto con produzioni che hanno superato i confini italiani.

Una rassegna che dà voce al lavoro artigianale, ma soprattutto alle capacità creative es artistiche dei cinque professionisti della forgia che operano a livelli di grande eccellenza.

La mostra d’arte sarà aperta sino al 25 dicembre. Parallelamente si potrà visitare la rassegna “Storia di un monumento contro le guerre”. Si tratta del lavoro eseguito da Gino Scarsi, ed all’epopea dello stesso in tutta Italia. Dal 1984 il monumento doveva essere fisato a Acri in Calabria, poi mille vicissitudini lo hanno portato ovunque. L’originale rassegna è esposta all’esterno, sui muri che circondano la piazza della Parrocchiale di S. Lucio.