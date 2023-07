A Coumboscuro torna il tradizionale Roumiage a la Vierge Adoulourado.

Appuntamento per domenica 9 luglio nel pomeriggio alle 15 con la celebrazione di una Messa, poi alle 15,30 seguirà il pellegrinaggio. La giornata proseguirà con il vernissage e le rassegne espositive e all 18 "Marendolo", la tradizionale merenda sinoira per chiudere la giornata insieme.