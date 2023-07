Alla Ca' di Banda di Madonna delle Grazie la rassegna estiva "Cuneo in musica"

L’associazione Amici della Musica di Cuneo, in collaborazione con la Promocuneo e il patrocinio del Comune ha organizzato per il mese di luglio presso Ca’ di Banda (via delle Isole, 72 Cuneo), la rassegna estiva “Cuneo in musica”.

La rassegna, formata da quattro appuntamenti musicali, si concentra su due importanti anniversari: due appuntamenti saranno dedicati al discorso di Duccio Galimberti, di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario, ed avranno come tema dominante la musica che si ascoltava negli anni ’30 e ’40.

Il primo appuntamento “Berlin cabaret” il 5 luglio alle ore 21 dove si rappresenta la Berlino della repubblica di Weimar, il fermento intellettuale antinazista, le artiste, cantanti, ballerine e attrici che si esibivano nei “kabarett” berlinesi, la paura di Adolf Hitler e il sarcasmo come arma per sconfiggerla o conviverci; la parodia della “femme fatale”, incarnata da Marlene Dietrich.

La “Belle époque” berlinese e le bravissime e altrettanto sconosciute artiste dei “cabaret”. Il “liberty” e la musica elegantissima di Friederich Hollaender e Misha Spoliansky, influenzata da Gershwin e dalla canzone americana, la guerra, l’omosessualità, l’amore.

Sono questi i temi affrontati nella stesura del copione del “berlin cabaret”, uno spettacolo costituito da musica e ballo. in scena ci sono solo una cantante, una pianista e una ballerina/attrice e tutta la loro arte.

Il secondo appuntamento, mercoledì 12 luglio, riguarderà “Le canzoni dell’E.I.A.R..”, quando la radio trasmetteva da Torino.

Protagoniste saranno l’autarchia e i grandi cantanti swing del periodo, da Natalino Otto al Trio Lescano, da Alberto Rabagliati a Ernesto Bonino con un'attenzione alle canzoni partigiane ottimamente interpretate da Davide Motta Frè e Martina Tosatto.

Entrambi gli appuntamenti verranno introdotti da una contestualizzazione storica.

Gli altri due appuntamenti ricorderanno la Callas nella ricorrenza dei cent’anni della nascita dove e' prevista la partecipazione di cantanti selezionati nell'amniyo del concorso internazionale Enzo Sordello accompagnati al pianoforte dal m° Lorenzo Martini.

Il primo, giovedì 20 luglio, dedicato più alla vocalità introdotto dal musicologo Paolo Paglia mentre il secondo grazie al regista/narratore Alfonso de Filippis racconterà la vita del soprano la manifestazione e' sostenuta da Fondazione Crc e Crt