Appuntamento giovedì con la prima serata di "Luglio nel Parco Alfieri"

Giovedì 6 luglio alle ore 21 nel Parco accanto al Castello di Magliano Alfieri comincia la rassegna 'Luglio nel Parco Alfieri - Parole e Musica', giunta alla decima edizione.

Organizzata dalla Biblioteca Civica e dal Comune di Magliano Alfieri avrà come prima ospite la scrittrice torinese Desy Icardi, che parlerà al pubblico del suo libro “La fotografa degli spiriti” (Fazi Editore), una storia avvincente ed emozionante sull’importanza di trovare la propria strada inseguendo passioni più vere.

Autrice di romanzi tradotti e pubblicati in Spagna, Messico, Colombia e Bulgaria, come «L’annusatrice di libri», «La ragazza con la macchina da scrivere» e «La biblioteca dei sussurri», Desy Icardi è una formatrice aziendale con la passione per il cabaret, nonché autrice di testi teatrali, in prevalenza comici.

Nel 2013 ha creato Patataridens il primo blog italiano dedicato alla comicità femminile.

Sarà accompagnata dall’Acoustic Triò, all’anagrafe Cristina Morando voce, Luca Ferrino batteria, Cristian Borello alla chitarra, band con vasto repertorio che spazia dal Pop al Jazz.

Ingresso libero.

In caso di maltempo ci si sposterà all’interno nel Salone degli Stemmi del Castello di Magliano Alfieri.

Alle 19.30 sarà possibile cenare al ristorante «Alla Corte degli Alfieri» con menu proposto dallo chef Stefano Paganini prenotando al numero 0173/66244.