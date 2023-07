"Fera d'la Tonda" di Costigliole Saluzzo, tutti i numeri di un grande successo

Commenta il vicesindaco Nicola Carrino: «Fa piacere riscontrare una crescita di presenze e vogliamo continuare a crescere. Ma tutti noi dello staff condividiamo la volontà di rendere quest’evento un cammeo del calendario annuale, con un pubblico qualificato. Solo in questo modo si possono tenere eventi esperienziali di livello e visite guidate con un rapporto diretto tra guide e partecipanti. Quello che più abbiamo apprezzato in questa seconda edizione è stato il coinvolgimento vivo di tutto paese: il Giocolegno ha coinvolto i piccoli per tutta la giornata, i Passacharriera occitano ha fatto ballare la gente in piazza e perfino sui balconi. Piccoli segnali di un cambio di prospettiva, anche in termini di vitalità del paese, che vorremmo continuare ad alimentare con eventi e iniziative».

Sabato il sindaco Fabrizio Giacomo Nasi, il consigliere Renato Giovanni Giordanino, il pasticcere bridese Fagnolo e il fotografo Gianpiero Ferrigno sono stati ospiti del Comune Di Quiliano (SV) e del sindaco Nicola Isetta e qui hanno sottoscritto il Patto di amicizia (rinnovato l'indomani a Costigliole) che lega i due paesi nell’ottica della valorizzazione e promozione dei rispettivi prodotti, la Tonda piemontese e la Valleggia Ligure. In quest’ottica, per la tutela della biodiversità, è stata pensata la premiazione di oggi, domenica, al Castello Rosso: a ritirare il riconoscimento per conto di Carlin Petrini il vice-presidente Silvio Barbero e il presidente dei Presidi del Piemonte e della Valle d'Aosta Roberto Sambo.