Fiorella Mannoia e Danilo Rea protagonisti di uno straordinario concerto a lume di candela

Uno straordinario sodalizio artistico per un live unico piano e voce in un’atmosfera intima e potente a lume di candela. Fiorella Mannoia, tra le più grandi interpreti della canzone italiana, accompagnata dal musicista jazz Danilo Rea al pianoforte, torna all'Anima Festival di Cervere.

Già su quel meraviglioso palco nell'estate del 2017, tornerà il 6 luglio con una tappa del suo tour "Luce" all'Anfiteatro dell'Anima.

Uno spettacolo straordinario in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente.

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Sul palco, immersi nel chiarore delle candele, il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l'improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in live unico, capace di incantare il pubblico con la sua intensità. "Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture... solo musica nella sua libertà", spiega Fiorella Mannoia. “Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall'altro, immerso nella luce”, racconta Danilo Rea.

"Luce", prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management, illuminerà l'Anfiteatro dell'Anima di Cervere giovedì 6 luglio, in una cornice che sarà resa ancora più suggestiva da questo allestimento a lume di candela.



I biglietti sono acquistabili direttamente su TiketOne oppure o sui canali di vendita tradizionali.

