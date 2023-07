Fossano: prosegue la nuova edizione di Cinedehors

Torna a Fossano la rassegna di cinema all'aperto curata da Cinedehors. Dal 26 giugno al 30 agosto 14 appuntamenti di cinema itinerante, inclusivo e partecipato rendono la rassegna di Fossano la più grande della Provincia di Cuneo.



Un programma variegato costruito con la collaborazione dei diversi partner che hanno messo a disposizione luoghi e idee per una programmazione condivisa (vedi sotto). Cinedehors torna allo spirito originale cercando di ripetere il successo di pubblico della stagione 2022.



Triplicano gli appuntamentì nel cortile interno della Casa di Reclusione di Fossano (prenotando l'accesso entro le date stabilite) continuando una collaborazione che porterà le proiezioni all'interno anche durante il periodo invernale. Continua la proficua collaborazione con la Fondazione NoiAltri nella prosecuzione del Progetto Oltre grazie al contributo di Cassa di Risparmio e Fondazione CRF. Continua la collaborazione con il Vitriol per la proiezione in 35 mm. a Frazione Tagliata e si inaugura il sodalizio con il Coordinamento Fossanese Pace e Giustizia.



Si ringrazia infine il Comune di Fossano, la Fondazione Fossano Musica e il Cinema Teatro I Portici.